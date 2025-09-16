“Entre Ríos, entre viñas”: un evento que posiciona a la provincia como destino enoturístico

Concordia fue el epicentro de la vitivinicultura entrerriana con la quinta edición de “Entre Ríos, entre viñas”, realizada el 12 y 13 de septiembre en Bodega Robinson. El evento reunió a más de 400 visitantes de Argentina, Uruguay y Brasil, que disfrutaron de degustaciones, música en vivo, gastronomía regional y la energía del carnaval concordiense.

Durante la noche inaugural se presentaron más de 80 etiquetas de 20 bodegas entrerrianas, con cepas como Tannat, Marselan, Merlot y Malbec, consolidando la diversidad y calidad de la producción local. Además, hubo charlas y actividades culturales que destacaron el crecimiento del enoturismo en la provincia.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó del encuentro y resaltó la calidad de la propuesta y su impacto en el desarrollo regional. “Estos eventos no solo ponen en valor la excelencia de nuestros vinos, sino que generan oportunidades para productores, emprendedores y la cadena turística y cultural entrerriana”, expresó.

Este tipo de iniciativas posicionan a Entre Ríos como una provincia con gran potencial en la industria vitivinícola, impulsando la llegada de visitantes, la inversión privada y el fortalecimiento de los destinos turísticos ligados a la producción. Asimismo, favorecen la integración de la vitivinicultura con otras actividades económicas y culturales, potenciando su crecimiento de manera sostenible.

Organizado por AVER, EMCONTUR, el Gobierno de Entre Ríos, el CFI y la Municipalidad de Concordia, el evento refleja un trabajo conjunto para impulsar la vitivinicultura y consolidar a Entre Ríos como destino enoturístico.