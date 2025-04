Enriquecimiento Báez: «Hubo crecimiento patrimonial de u$s 650 mil»

El defensor de Sofía Riquelme, la esposa del exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo Pedro Báez, ambos imputados en una causa por enriquecimiento, pidió este jueves su sobreseimiento ante la jueza de Garantías Elisa Zilli.

José Velázquez, que representa a Riquelme, planteó la prescripción de la acción penal por “violación de plazo razonable”, al entender que el Código Procesal Penal establece que ninguna investigación puede ser superior a los años en expectativa de la condena. El enriquecimiento tiene un mínimo de 2 años y un máximo de 6 años.

La investigación penal que tiene bajo la mira de la Justicia al matrimonio Báez/Riquelme se abrió en 2016. La defensa evalúa que el Ministerio Público Fiscal se excedió en el tiempo para investigar. Pasaron nueve años desde que empezaron a investigar, dice la defensa.

De todos modos, el plazo de la prescripción se empieza a contar desde el momento de la declaración indagatoria, que en el caso de Sofía Riquelme fue el último 20 de marzo.

En la audiencia de este jueves hubo un segundo planteo de la defensa, la insubsistencia de la acción penal, basado en el “fallo Cozzi”, que establece que Fiscalía tiene un tiempo determinado para investigar: vencido ese plazo, tiene que elevar a juicio la causa o pedir el sobreseimiento.

El otro reproche que efectúa la defensa es que en la determinación del monto del supuesto enriquecimiento no intervino un perito imparcial, en este caso del Superior Tribunal de Justicia (STJ), sino de la propia Fiscalía.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 explicó que el defensor Velázquez “pidió formalmente el sobreseimiento de Riquelme, que está coimputada junto a Pedro Báez por ayudar, ser partícipe necesaria, aportar al fin de que el delito sea cometido y se ocultaran los bienes. Esa fue la figura que se eligió. Riquelme puso inmuebles a su nombre, hizo aportes a sociedades, y fue por esas razones fue imputada. Y agotada la investigación, el miércoles pedimos la remisión de la causa a juicio”.

“La indagatoria de Riquelme fue en marzo; la de Báez, en diciembre. Estamos dentro de los plazos de duración de la investigación penal, por lo tanto no hay motivo para declarar la insubsistencia de la acción penal, o sea la facultad del Ministerio Público Fiscal para investigar, y tampoco por ende el sobreseimiento, porque de hecho la remisión de la causa a juicio es una evaluación de mérito de toda la prueba, y bueno, entendimos que no solo que hay elementos suficientes para lograr una condena para ambos, sino que se determinó contablemente que el enriquecimiento está alrededor de los 650.000 dólares. Y eso es una parte, lo que se pudo probar. Hay un montón de indicios de que se puede estimar que la fortuna sea mayor, cosa que no se pudo acreditar y tampoco se podía estratégicamente ampliar más la investigación, porque como se dijo hoy, la complejidad del caso no es solamente el patrimonio de Báez y Señora, sino que todas las empresas que estaban vinculadas a él, que tenían participación y que obviamente eran la forma de sacar el dinero del Estado y beneficiarlo tanto a Báez como a estas personas que estaban involucradas. Una de ellas, es una persona sobre la que se logró la condena en la mega causa: Germán Buffa, de Global Means”, sostuvo el integrante de Fiscalía.

En la información que “se fue recabando, se vio que la forma de acrecentar su fortuna, su patrimonio era a través de distintas empresas, entre 5 o 6 empresas que estaban todas vinculadas a las mismas personas. Se sospechaba que todo el dinero terminaba en manos de las mismas personas. Entonces, esa sospecha hizo que se investiguen esas 5 sociedades. Hubo que pedir informes de esas 5 sociedades, de las personas, todo lo que es informes tributarios, contables, de personas jurídicas, toda una batería de medidas que obviamente llevó tiempo. Eran muchas personas involucradas, y se tuvo que hacer la investigación por cada una de ellas. Por una cuestión de plazos y de recursos, se termina imputando sólo a Báez y a Riquelme”.

Ramírez Montrull mencionó la “complejidad” de la investigación. “Hubo muchas personas investigadas, y muchas empresas y sociedades investigadas, por eso insumió tanto tiempo”, agregó.

En el escrito de remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal pidió 5 años de cárcel para Báez, y 3 años y medio para su esposa, Sofía Riquelme.