Encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (video en vivo)

Compartir esta información

Javier Milei disertó en un nuevo encuentro con empresarios del CICyP

En el marco del ballotage a realizarse

el próximo domingo 19 de noviembre, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), llevó a cabo el encuentro “Definición Argentina 2023”, que convocó a ambos candidatos y tuvo como primer orador a Javier Milei por la Libertad Avanza.

Más de 285 empresarios asistieron al almuerzo que se llevó a cabo en el Alvear Palace Hotel, al que se sumaron participantes de todo el país mediante la transmisión virtual en vivo del evento.

En la apertura del encuentro, el presidente del CICyP, Marcos Pereda expresó: “En el marco de los 40 años de democracia, es imprescindible que logremos ahora la unidad de todos los argentinos, rescatando los valores y principios fundacionales de la República, amenazados tan frecuentemente”.

“La República es el conjunto de instituciones en las que todos estamos representados, y debemos preservarlas. La República no le pertenece a nadie.

A ningún candidato ni a ningún funcionario, ni a nadie en particular. La República es de todos”.

En su exposición, el candidato presidencial por la Libertad Avanza destacó:

“Nuestro país arrancó el Siglo XX siendo el país más rico del mundo. Ahora estamos en el puesto 130 al tipo de cambio paralelo. Argentina era un paraíso.

Ahora tenemos 40 por ciento de pobres y 10 de indigentes”.

“Los dos modelos en pugna nos hace enfrentar sobre sí queremos esta dinámica inflacionaria o estabilidad monetaria.

Si seguimos por este sendero decadente o queremos sentar las bases de un modelo de crecimiento. Si queremos seguir con este modelo corrupto o abrazar los valores morales que hicieron grande el país.

Nos planteamos también el tipo de democracia que queremos. Tenemos la democracia liberal y enfrente la versión donde se lleva todo puesto”, expresó.

Además, agregó: “El miedo no conduce a nada. Genera parálisis. Si se paraliza la gente el que gana es este modelo decadente. El ajuste va a recaer en las partidas donde roban los políticos. No sobre la gente de bien”.

Se hicieron presentes por parte del CICyP: Marcos Pereda, presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) ; Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Gustavo

Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Javier Bolzico presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Eduardo Eurnekian y Adrián Werthein, ex presidentes del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP); Daniel Funes de Rioja, ex presidente del Consejo Interamericano de

Comercio y Producción (CICyP) y presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); y Miguel Ángel Rodríguez, Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.

Compartir esta información