Elon Musk compartió un mensaje sobre Javier Milei en medio de la disputa con Donald Trump

Después de la guerra comentarios que tuvieron por redes sociales Musk y Trump. El empresario reposteó un mensaje sobre las políticas de Milei.

La última semana estuvo repleta de mensajes entre el empresario Elon Musk y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde pareciera haberse roto la amistad entre ambos. Ahora, el dueño de Tesla, entre otras empresas, reposteó un mensaje relacionado con las políticas de Javier Milei en lo que podría ser una indirecta para el máximo mandatario estadounidense.

El tweet que continúa con esta disputa entre dos de los hombres más poderosos del mundo explicaba cómo: “Milei redujo el gasto público en 30% y logró un superávit en solo un mes. Su popularidad no cayó, sino que aumentó. No me digan que la disciplina fiscal no es popular entre el público en general. Es simplemente impopular para los poderosos intereses especiales que controlan Washington D.C.“.

Este posteo en la red social X también aprovechaba para criticar esta nueva ley de presupuestos que quiere implementar Trump, a la que Elon Musk llamó “una abominación aberrante”, lo que posteriormente desencadenó la guerra de comentarios en redes sociales entre ambos, donde incluso el empresario lo acusó de formar parte de la lista de abusos de Jeffrey Epstein.

La amenaza de Trump a Elon Musk

Este sábado, esta pelea continuó, donde el presidente norteamericano comentó que el empresario “pagará muy graves consecuencias”. Esta amenaza se da ya que Elon Musk podría llegar a donar dinero para las campañas de primarias partidarias de 2026 de aquellos legisladores que voten en contra de la ley que busca promulgar la administración de Trump.

Para la última campaña electoral que lo llevó a convertirse nuevamente en presidente, Donald Trump había recibido una donación de más de 250 millones de dólares, en una relación donde comentó que no tiene ningún tipo de intención de recomponer.