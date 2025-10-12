El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú acusado de asesinar a su ex pareja y ex suegra en Córdoba y secuestrar a su hijo. El perfil del acusado de femicidio.

Pablo Daniel Rodríguez Laurta, principal sospechoso del doble femicidio ocurrido en Córdoba, fue ingresado este domingo a la Jefatura de Policía de Gualeguaychú. Llegó en silla de ruedas, alegando estar descompuesto y sin poder moverse. Se lo acusa de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina (24), y a su exsuegra, Mariel Zamudio (50), además de secuestrar a su hijo de cinco años, con quien intentaba huir hacia Uruguay, su país de origen.

CAPTURA DE LA PÁGINA VARONES UNIDOS, MANEJADA POR LAURTA

Pablo Laurta, en 2018 en Montevideo, durante la presentación de “El libro negro de la nueva izquierda”, de Agustín Laje y Nicolás Márquez.

El caso tomó estado público el sábado por la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre disparos en una vivienda de Villa Serrana, en la intersección de calles San Pedro Toyos y Chimú, en Córdoba. Al llegar, la Policía encontró los cuerpos sin vida de Luna y Mariel, ambas con heridas de bala. El hijo de Luna, P., ya no se encontraba en el domicilio. Los investigadores sospecharon inmediatamente que Laurta había huido con el niño, con el objetivo de cruzar a Uruguay. Sin embargo, fue detenido el domingo por la tarde en Gualeguaychú, donde la Policía recuperó al menor en buen estado de salud.

Según trascendió, Luna Giardina —estudiante de agronomía— había escapado de Uruguay hacía casi tres años, luego de que Laurta intentara ahorcarla. A pesar de las denuncias previas, contaba con un botón antipánico, que no alcanzó a activar en el momento del ataque.

El chofer que no aparece

La reconstrucción de los hechos indica que el martes 7 de octubre, Laurta tomó un Uber desde Concordia hacia Córdoba. El vehículo, un Toyota Corolla, era conducido por Martín Palacios, de 49 años, de quien no se sabe nada desde aquel martes. El miércoles, la familia del chofer denunció su desaparición, y el jueves 9 el auto apareció incendiado en Córdoba. La búsqueda de Palacios aún continúa.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, detalló cómo se llegó a la captura del sospechoso. “A raíz del intercambio dinámico de información con las autoridades de Córdoba, se recibe la ubicación de la zona donde podría estar. Inmediatamente, se inició un operativo de búsqueda y se los detectó en el hotel Berlín de Bolívar 733. Ese dato coincidió con el domicilio detectado por las celdas telefónicas aportadas por las autoridades de Córdoba”, puntualizó.

La División Investigaciones estableció que Laurta y su hijo estaban alojados en la habitación N°209. Mientras se montaba vigilancia, el presunto femicida salió al pasillo y fue detenido en el acto. Detrás de él venía caminando el pequeño Pedro, quien fue puesto inmediatamente bajo resguardo por una comisión de policías mujeres. El menor fue trasladado a la Comisaría de Minoridad, donde fue atendido por personal especializado y contenido por la situación traumática que atravesaba.

“El detenido se descompensó y fue trasladado al hospital Centenario para su atención, donde estuvo todo el tiempo custodiado”, confirmó Luis Báez, jefe Departamental de Policía. Finalmente, el ministro Roncaglia agregó: “El cuarto del hotel fue asegurado a espera de la correspondiente orden de requisa por el fiscal de Género, Gerardo Reyes de Córdoba”.

Rodríguez Laurta fue luego derivado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, donde permanece detenido mientras continúa la investigación.