El peor final: encontraron sin vida a Daiana Mendieta, la joven desaparecida el viernes pasado

En medio de los rastrillajes que se realizaban en Gobernador Mansilla (departamento Tala), este martes por la mañana se produjo el hallazgo del cuerpo de Daiana Magalí Mendieta.

La joven, de 22 años de edad, estaba desaparecida desde el pasado viernes, día en que salió de su casa en el auto familiar, que luego fue encontrado abandonado y con la llave colocada.

Hasta el momento, hay una persona detenida por el caso, cuyo domicilio fue allanado el domingo a la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años, que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía.

Sobre este vínculo hay muchas sospechas, pero los investigadores prefieren no brindar detalles.

De momento, no trascendieron las causas del deceso.