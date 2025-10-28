El huracán Melissa toca tierra, ya hay tres muertos en Jamaica y afectaría a 1,5 millón de personas

El poderoso huracán Melissa, de categoría 5, ya provocó víctimas en Haití, República Dominicana y Jamaica, donde está impactando. Con vientos de 280 km/h, se perfila como uno de los ciclones más intensos de la historia reciente del Caribe.

El devastador impacto del huracán Melissa ya se siente en Jamaica este martes. El Ministerio de Salud y Bienestar de la isla informó el lunes por la noche que se habían registrado tres muertes relacionadas con la tormenta “en preparación” para el huracán. Además, ya dejó cuatro víctimas mortales en Haití y República Dominicana.

Imágenes y videos tomados desde la ventanilla del avión cazahuracanes de la NOAA-CNH, dentro del ojo del súper huracán Melissa, categoría V. Espectacular!!pic.twitter.com/itUMqor2G9 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 28, 2025

Melissa se encuentra a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, la capital de Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo, con vientos máximos sostenidos muy fuertes de 280 kilómetros por hora, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos a las 3 de la mañana hora argentina.

Categoría 5 y daños catastróficos esperados

Actualmente, los vientos máximos sostenidos de Melissa alcanzan 280 km/h con rachas aún más intensas, manteniéndose como un huracán mayor de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Aunque se esperan fluctuaciones en su intensidad, el NHC insiste en que el ciclón tocará tierra con fuerza devastadora, capaz de causar daños estructurales totales en zonas expuestas y elevadas.

🇯🇲 | AHORA: El huracán Melissa, ahora una poderosa tormenta de categoría 5, se dirige hacia Jamaica y se pronostica que será la peor tormenta en la historia de la isla.

pic.twitter.com/xvy3zb2HRY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 28, 2025

El huracán Melissa podría afectar a 1,5 millones de personas solo en Jamaica, advirtió este martes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), añadiendo que el impacto será “masivo”.

El huracán Melissa alcanzó categoría 5 y ordenan evacuar en Jamaica

Al menos “1,5 millones de personas podrían verse impactadas” por el huracán, declaró en Ginebra Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la IFRC para el Caribe anglófono y neerlandófono, advirtiendo que esa cifra podría ser “una estimación a la baja”. Muchos jamaicanos han sido evacuados, pero la lentitud con la que Melissa se acerca ha generado ansiedad durante estos días.

Foto: AP

Los meteorólogos creen que podría convertirse en el huracán más fuerte que jamás haya azotado Jamaica, con vientos de 282 km/h y hasta 101 cm de lluvia. Melissa fue elevada a categoría cinco, la máxima fuerza, por el Centro Nacional de Huracanes con sede en EE. UU. la madrugada del lunes. (Clarín)