La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Centro Instituto para el Desarrollo del Deporte, llevará adelante el Congreso Provincial para el Desarrollo Deportivo, un espacio de formación, planificación y articulación institucional destinado a actores del sistema deportivo entrerriano.

La propuesta será gratuita y abierta al público, el sábado 29 de noviembre de 9 a 17 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, en Paraná.

El encuentro reunirá a profesionales, entrenadores, docentes, estudiantes, dirigentes y especialistas del deporte, con el objetivo de promover herramientas para fortalecer la iniciación, la salud, la inclusión y la gestión deportiva en la provincia. Será una jornada intensiva con conferencias, paneles y disertaciones a cargo de destacados referentes nacionales en educación física, preparación deportiva, salud y gestión institucional.

La apertura estará encabezada por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto a autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos, reafirmando el compromiso conjunto entre el Estado y el ámbito académico para consolidar políticas públicas de formación, conocimiento y desarrollo deportivo.

Durante la actividad disertarán Cristian Romanatti, especialista en neurociencia cognitiva aplicada al deporte y a la educación; Javier Álvarez, referente nacional en deporte adaptado, alto rendimiento y gestión paralímpica; Néstor Lódolo, médico cardiólogo con trayectoria en investigación y rehabilitación del ejercicio; y Sergio Alfonsini, entrenador olímpico y director técnico de atletismo con experiencia internacional. Cada uno abordará aportes teóricos y prácticos vinculados a la iniciación deportiva, motricidad, salud, inclusión y planificación institucional.

El Congreso apunta a fortalecer el rol de los actores del sistema deportivo provincial, promoviendo prácticas pedagógicas de calidad, decisiones informadas y estrategias que impacten en la formación y el bienestar de niños, adolescentes, personas mayores, atletas federados y deportistas adaptados, articulando conocimientos científicos con experiencias territoriales.

La jornada tendrá transmisión en vivo para todo el país, garantizando el acceso amplio a contenidos de capacitación. La propuesta es gratuita, abierta al público y con puntaje docente en trámite.

Share and Enjoy ! Shares