El Gobierno confirmó que eliminará retenciones para la exportación de productos industriales

La medida fue confirmada por el ministro de Economía y venía siendo reclamada por la UIA. Impactará sobre más de 4.000 artículos de diversos sectores

El Gobierno eliminará los derechos de exportación para productos industriales a través de un decreto que se publicará la semana próxima en el Boletín Oficial. La medida fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante un extenso mensaje en su cuenta de la red social X.

“El Gobierno Nacional eliminará los derechos de exportación del 88% de los productos industriales. De ahora en más, 4.411 productos no tendrán que pagar retenciones de entre el 3% y el 4,5% sobre el valor de la mercadería”, afirmó Caputo.

La medida brindará competitividad a la industria local, fomentará las exportaciones y beneficiará inicialmente a 3.580 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina, según explicó el ministro.

En 2024, el valor de las exportaciones de estos productos acumuló 3.804 millones de dólares, explicó. Entre ellos se incluyen las agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, maquinaria y equipo, relojería, preparados de sangre u hormonas elaborados por la industria farmacéutica, como tubos, cables e insecticidas. También productos de alto valor agregado, como cosméticos, partes de motores y piezas de autos, como bombas, válvulas o engranajes, plásticos y metales, entre otros.

“El ordenamiento de las cuentas públicas hace posible continuar bajando impuestos distorsivos. En esta línea, en enero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía eliminó los derechos de exportación de actividades agroindustriales de las economías regionales y sus cadenas de valor como la textil algodonera, papel, cartón, alimentos y bebidas, además de reducir las retenciones a los principales productos agropecuarios”, agregó.

“Las retenciones afectaban la competitividad de estas empresas argentinas en el exterior y las desincentivaban a exportar. Con esta medida, la industria quedará prácticamente exenta de pagar estos impuestos, con excepción de algunos sectores de insumos básicos difundidos como hierro, acero, aluminio e industria petroquímica, y de la industria automotriz”, afirmó Caputo.

Pedido de la industria

La decisión venía siendo reclamada desde el sector industrial y se volvió mucho más necesaria debido al complejo escenario de competitividad interno y también externo. Muchos países están subiendo aranceles, por lo que si se suman los altos costos en dólares que tienen los sectores para producir y los impuestos que deben pagar para exportar, el escenario se torna muy negativo.

Por otro lado, la venta en el mercado local también está resentida y se ve afectada por la competencia de los productos importados, que fue muy favorecida por el actual Gobierno -no sólo con la política cambiaria sino también con la baja de aranceles-, situación que complica aún más a los industriales argentinos.

“Nadie cobra para exportar. Tenemos impuestos contenidos en la exportación, que se descargan mediante los reintegros, pero se devuelven tarde, lo mismo que el IVA. Todo suma, si estás al límite. En un esquema en el cual competís con todo el mundo sin ventajas arancelarias, ¿cómo hacés para ganar competitividad?”, se preguntó una fuente de la Unión Industrial Argentina (UIA) antes de conocerse el posteo de Caputo. La entidad fabril desde este martes tiene al bonaerense Martín Rappallini como nuevo presidente.

Según los datos del Indec, las manufacturas de origen industrial crecieron en 2024 respecto del año anterior (pasaron de USD 20.744 millones a USD 22.053 millones), pero estuvieron lejísimos del pico que alcanzaron en 2011, cuando fueron de USD 28.790 millones.

“Las exportaciones industriales se encuentran estancadas y han descendido respecto de la década anterior”, dijo la UIA en un informe al que accedió este medio. Además, ese documento remarca que la base de empresas exportadoras se ha reducido fuertemente y que los Derechos de Exportación a los bienes industriales castigan la agregación de valor. “La Argentina es de los pocos países en el mundo que aplica DEX a las exportaciones de valor agregado. Además, el sistema de reintegros a las exportaciones no favorece la agregación de valor”, señaló el estudio.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) hubo elogios para la decisión del gobierno. “Recibimos muy positivamente el anuncio del ministro Caputo referido a la eliminación de derechos de exportación sobre diversos productos”, dijo Natalio Mario Grinman, presidente de la entidad.

“Desde hace largas décadas la economía argentina padece dos males significativos: un Estado sobredimensionado, que asfixia al sector privado con impuestos; y una marcada cerrazón frente al mundo, que limita nuestro comercio exterior. Esta medida felizmente colabora con la reversión de ambos flagelos”, agregó.