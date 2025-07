El Gobierno abre la posibilidad de un acuerdo con el PRO en CABA, pero la decisión final la tendrá Milei

En el partido fundado por Mauricio Macri esperan un gesto de último minuto por parte de La Libertad Avanza. La próxima semana vence el plazo para la presentación de alianzas

A tan solo una semana de que venza el plazo para presentar las alianzas en la Justicia, y de manera sorpresiva, resurgió la posibilidad de un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la ciudad de Buenos Aires, un territorio en el que hasta el momento ambos espacios se posicionaban como opositores.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de ambas fuerzas, en el último tiempo hubo un acercamiento entre las partes para analizar la posibilidad de hacer un armado conjunto, como pasó en suelo bonaerense.

De hecho, aunque al principio se dijo que no iba a haber un arreglo, en estos días los representantes del oficialismo nacional tuvieron algunas reuniones informales con sus pares porteños, aunque por ahora evitan el contacto directo con el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“Podría haber un acuerdo, sí. Hay buena voluntad, pero todavía está por verse qué sucederá. El interlocutor no es Jorge”, resumió a este medio una fuente libertaria al tanto de las conversaciones. La relación entre Jorge Macri y Javier Milei pasa por un mal momento (Maximiliano Luna)

El presidente Javier Milei mantiene una relación distante con el alcalde de la Ciudad, a quien todavía le recrimina haber contratado al consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí para llevar adelante lo que calificó como “una campaña sucia” contra él.

Ese fue uno de los detonantes que motivaron la ruptura definitiva de las negociaciones entre el PRO y LLA de cara a los comicios locales, en los que ambos partidos terminaron yendo por separado.

En esa oportunidad, el oficialismo nacional dio el batacazo a partir del contundente triunfo por parte del vocero Manuel Adorni, que superó por casi 15 puntos a la boleta macrista, encabezada por Silvia Lospennato.

Distinto fue el caso en la provincia de Buenos Aires, donde el diputado Cristian Ritondo logró un acuerdo con el armador violeta, Sebastián Pareja, y conformar así un frente para competir juntos en la votación de septiembre.

Según trascendió, desde su rol como fundador y nuevamente líder del partido, Mauricio Macri busca que Ritondo también se haga cargo del diálogo con La Libertad Avanza en la ciudad, aunque todavía esto no se concretó.

Incluso, el diputado no tiene intenciones de involucrarse en la discusión en un distrito en el que no suele interferir, y hay un sector que considera que solamente podría llegar a intervenir si hubiera un deseo claro por parte del Gobierno de que la alianza florezca. Cristian Ritondo no quiere involucrarse en la discusión porteña

Sin embargo, hasta la fecha el contexto sigue siendo complicado y hay algunos dirigentes del PRO que no aceptarían el pacto, como es el caso de la propia Lospennato, pero también de otras figuras relevantes, como María Eugenia Vidal.

El punto a favor es que en ambos lados consideran importante no solo derrotar al peronismo en todo el país, sino darle un triunfo considerable al Poder Ejecutivo para darle mayor volumen político de cara a la segunda mitad del mandato de Milei.

En este sentido, opinan que una victoria por más del 40% tanto en territorio porteño como bonaerense en las elecciones nacionales dejaría en una situación muy debilitada al PJ y beneficiaría a todas las partes

Asimismo, en el búnker amarillo señalan que sería ilógico haber llegado a un acuerdo de un lado de la General Paz -y en varios otros puntos del país-, pero ir divididos del otro.

Para este jueves, Mauricio Macri convocó una reunión clave del Consejo Nacional de su espacio, que se realizará por Zoom, con la participación de representantes de todo el país y en la que podría haber luz verde para avanzar con las alianzas. Mauricio Macri (NA)

“Al PRO le parece coherente que si vamos juntos en provincia, también vayamos juntos en la capital. Pero finalmente depende de lo que quiera Karina Milei, que es quien decide todo”, explicó una persona cercana a Mauricio Macri.

Si bien la legisladora Pilar Ramírez, armadora libertaria en CABA, tiene la indicación de rechazar cualquier tipo de acercamiento, la secretaria general comienza a analizar cambiar de opinión.

A pesar de ser quien lleva adelante este tipo de cuestiones, en esta oportunidad hay quienes creen dentro del oficialismo que la decisión final vendrá de la mano del propio Presidente, que en las próximas horas podría dar un gesto definitivo, ya sea de acercamiento o de ruptura, con el PRO.

El jueves de la semana que viene es el último día para que los espacios presenten las alianzas con las que competirán en las elecciones y, tan solo 10 días después, será el turno de anunciar a los candidatos.