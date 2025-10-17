El embajador de EEUU en Argentina dijo que “pronto habrá grandes noticias que fortalecerán más la alianza económica”

Peter Lamelas aseguró, además, que el país está “en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana”

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, aseguró este viernes que “pronto” habrá “grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica” entre ambos países. En un nuevo gesto de administración de Donald Trump hacia el gobierno libertario, el diplomático, además, compartió una imagen con el slogan “Juntos en Libertad”.

“Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana”, planteó Lamelas.

El mensaje llega 48 horas después del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de una asistencia total a la Argentina por 40.000 millones de dólares. Es decir, a los USD 20.000 millones esperados en el swap, se sumaría un paquete extra de ayuda de bancos privado y fondos soberanos.

“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, afirmó Bessent ante periodistas en Washington.

Desde hace semanas, funcionarios del Tesoro mantienen contactos y conversaciones con el sector financiero internacional. Bessent detalló que “es una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” e indicó que “muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos”.

Por otro lado, el embajador Alec Oxenford confirmó ayer en Radio Mitre que próximamente se anunciará un acuerdo comercial “muy importante”que se terminó de cerrar en la reciente reunión que mantuvieron Donald Trump y Javier Milei.

Consultado sobre los alcances del convenio, el diplomático fue muy cauto y explicó por qué: “No puedo dar detalles porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante. Se habló en la reunión del gabinete y el presidente Trump participó activamente”.

La expectativa por el anuncio crece y los alcances del acuerdo generan interés debido al impacto que podría tener en la agenda bilateral, pero también por sus potenciales efectos. “Me parece que en breve vamos a tener noticias muy buenas”, se limitó a decir el embajador argentino, quien de esa manera confirmó que el proceso está avanzado y que impactará en la relación económica y estratégica entre ambos países.

En la misma charla, Oxenford calificó el reciente encuentro de Trump y Milei como un “hito sin precedentes” en el vínculo entre ambos países, no sólo por la agenda que se abordó, sino también por la participación de las principales figuras del gabinete estadounidense.

Compra de pesos

Ayer, el Tesoro de los EEUU volvió a comprar pesos. Fuentes del mercado señalaron que las ventas de divisas en el segmento de contado a cuenta alcanzaron los USD 120 millones, tras ventas por unos USD 100 millones el miércoles, según estimaciones privadas.

Sobre el final de la rueda, el Citi envió una comunicación a sus clientes en la que confirmó: “Actualización de FX: Acabamos de ejecutar operaciones al contado de USD/ARS en nombre del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local”. Ayer, según afirmaron las fuentes, las operaciones se realizaron a través del banco Santander, quien las ejecutó por cuenta y orden del Tesoro estadounidense.

No obstante, el dólar mayorista volvió a subir, igual que lo ocurrido en la rueda anterior. El tipo de cambio comercial ganó 22 pesos o un 1,6% este jueves, a $1.402 para la venta, el precio más alto desde el jueves 9, justamente cuando inició la intervención directa de la administración de Donald Trump en la plaza local.