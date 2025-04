Edgardo Kueider rompió el silencio con Eduardo Feinmann en Radio Mitre: “El kirchnerismo quiso hacer caer a Javier Milei”

Edgardo Kueider conversó con Eduardo Feinmann en “Alguien tiene que decirlo” y se defendió de las acusaciones en su contra.

En “Alguien tiene que decirlo”, el exsenador Edgardo Kuieder explicó los motivos que lo llevaron a votar por la Ley Bases y aseguró que el kirchnerismo buscaba “provocar un fuerte debilitamiento y una posterior caída” del gobierno de Javier Milei.

Si bien Kueider aclaró que sus abogados le solicitaron que no hable sobre la causa que lo tiene con detención domiciliaria en Paraguay, el ex senador remarcó que no tiene problemas en hablar sobre las causas que enfrenta en Entre Ríos.

“Esto no tiene que ver con plata en negro ni tampoco con plata ilegal, y tampoco con plata argentina. Lo que tengo que decir es que está vinculado con causas en Argentina que casualmente surgieron a partir de mi voto sobre la Ley Bases”, afirmó.

Según el exsenador, “a partir de allí empezaron a aparecer denuncias judiciales que nada tienen de real y de cierto. Lo he venido demostrando, pero pasa que la justicia está actuando de una manera extraña. El proceso judicial terminará en algún momento y la verdad siempre sale a la luz”.

Edgardo Kueider y la acusación de haber recibido más de 200 mil dólares por aprobar la Ley Bases

“Las leyes se votan a favor y se votan en contra”, aclaró Kueider cuando Feinmann le preguntó si había aceptado “coimas”.

“El voto a la Ley Bases responde a un montón de situaciones que se daban en ese momento. Estábamos a pocos meses de haber asumido un gobierno democrático. Había una intencionalidad clara por parte del kirchnerismo de hacer caer el gobierno. Cuestión que a mí me consta”, remarcó Kueider.

Según indicó Kueider, consideraba que el peronismo no debía seguir “a cargo de Cristina”. “Con el voto negativo de la Ley Bases se profundizaba una crisis enorme que ya estaba sufriendo el gobierno en materia política y eso le iba a provocar un fuerte debilitamiento y una posterior caída, que era lo que quería el kirchnerismo”, advirtió.

“Si eso sucedía, nuevamente en Argentina la centralidad del poder le iba a tener al kirchnerismo”, remarcó el exsenador, quien manifestó que estaba convencido que “de ninguna manera mi voto a la Ley Bases tenía que ver con obstaculizar, obstruir o impedir que siga gobernando un gobierno democrático”.

“Si ese gobierno democrático de Milei , en virtud o no de la ley bases, hacía cosas que al país le venía bien y el país levantaba, excelente. Si le iba mal, porque cometía errores, era responsabilidad del gobierno. Estos son mis motivos de voto de la ley bases. No otro motivo”, concluyó.