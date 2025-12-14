Al menos 11 personas fueron asesinadas y 29 más resultaron heridas, según las fuerzas de seguridad australianas.

Al menos 11 personas fueron asesinadas y 29 más resultaron heridas después de un ataque antisemita llevado a cabo por al menos dos terroristas islámicos durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en Bondi Beach, uno de los destinos turísticos más populares de Sídney, Australia.

Las fuerzas de seguridad australianas confirmaron a la cadena ABC que el balance inicial sobre el número de víctimas es de 11 muertos y 29 heridos. La Policía del estado de Nueva Gales del Sur fue la primera en informar sobre el incidente. Tras una rápida respuesta, los agentes lograron abatir a uno de los tiradores, mientras que el otro fue detenido poco después.

El comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque fue considerado un “incidente terrorista“, debido a las circunstancias del ataque. “Como resultado de las circunstancias del incidente de esta noche a las 21:36 de esta noche, declaré que fue un incidente terrorista”, dijo Lanyon en una rueda de prensa, subrayando la gravedad de lo sucedido.

Las autoridades locales, en colaboración con los servicios de emergencia, trabajaron en la zona para atender a las víctimas y proporcionar la información necesaria. “La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible“, indicaron los servicios de seguridad. Los esfuerzos de rescate han continuado, con ocho personas siendo trasladadas a distintos hospitales de Sídney para recibir atención médica urgente.

Uno de los terroristas.

El ataque, que tuvo lugar durante una festividad judía significativa, ha dejado a la comunidad en shock. En redes sociales, comenzaron a circular imágenes que muestran a al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico entre los presentes, con personas huyendo y varias víctimas tendidas en el suelo mientras recibían asistencia médica de paramédicos.

Según un alto funcionario policial, uno de los atacantes era un hombre musulmán de origen paquistaní, llamado Naveed Akram, una declaración que ha despertado nuevas inquietudes sobre el perfil de los agresores. La Policía continúa con la investigación mientras se esperan más detalles sobre los motivos detrás del ataque.

De acuerdo con el Sydney Morning Herald, uno de los presuntos tiradores fue abatido por la policía, mientras que el otro fue arrestado. La comunidad local y las autoridades siguen trabajando para esclarecer el móvil del ataque y garantizar la seguridad de la zona.