Desde la Municipalidad de Colón informaron este domingo que “la señora Gimena Bordet, esposa del Intendente José Luis Walser, se encuentra internada en un hospital de Porto Alegre, Brasil, en estado estable de su cuadro complejo, luego del accidente de tránsito ocurrido días atrás en la ruta”.

“Está recibiendo atención médica especializada y se encuentra en proceso de observación y recuperación”, agrega el comunicado.

En tanto, agradecen “las muestras de apoyo y solidaridad recibidas” y solicitan “respeto por la privacidad de la familia en este trance”.

“Se informará sobre el estado de salud de Gimena a medida que haya novedades. Agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad, y pedimos continuar con las oraciones para su pronta recuperación”, concluye.

Fuente: El Entre Ríos