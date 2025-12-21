Diputados tratará el proyecto del Ejecutivo que propone la creación de nuevas comunas en Entre Ríos

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La reunión de la Comisión Asuntos Municipales y Comunales será el lunes 22. El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Senadores el martes 16, obtuvo media sanción y se remitió a Diputados. Insta a la declaración de Comunas de Primera y Segunda Categoría a localidades de diez Departamentos. Se destacó que podrán contar con recursos e instrumentos para brindar soluciones a las necesidades de sus habitantes, dictar sus propias ordenanzas y aplicar tasas y ejercer el poder de policía.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzará a tratar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca crear nuevas comunas en diez Departamentos de la provincia. Será en la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales que se realizará el lunes 22 a partir de las 13:30. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, que lo trató y lo aprobó sobre tablas, en general y en particular, con dos tercios de votos y pasó en revisión a la Cámara Baja.

El proyecto contempla localidades de los Departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Federación, Feliciano, colón y Federal. En el mensaje a la Legislatura, el Gobierno destacó las significaciones de los pedidos de declaración.

Así, se resaltó que “esta declaración importará una mejora sustancial en la calidad de vida de habitantes de los Centros Rurales de Población, toda vez que, la administración comunal, su sistema de gobierno, competencias, funciones y estructura les permitirá a los gobiernos locales contar con recursos e instrumentos para brindar soluciones a las necesidades de sus habitantes”.

También se destacó que podrán “valerse de herramientas institucionales tales como la constitución de un órgano deliberativo que le permita dictar sus propias ordenanzas, el ejercicio de facultades para aplicar tasas y de potestades para ejercer el poder de policía dentro del ámbito de sus competencias, el derecho a la percepción de recursos coparticipables, entre tantos otros, que facilitarán la viabilidad y efectiva realización de las políticas de gobierno que le son propias y a la realización de obras, prestación de servicios públicos y la adquisición de bienes con autonomía”.

El proyecto que revisará la Cámara Baja sostuvo que “en pos del cumplimiento de la manda constitucional y la organización política del territorio provincial y teniendo en consideración que hay centros rurales de población que de manera individual no alcanzan los requisitos mínimos para el cambio de estatus pero que, comparten distrito, sus poblaciones se encuentran unidas o muy próximas entre sí, y comparten un estilo de vida en común, se dispuso la unificación territorial en una única comuna”.

También recordó que “el Artículo 232° de la Carta Magna Provincial establece que las comunidades cuya población estable legalmente determinada no alcancen el mínimo previsto para ser municipios constituyen comunas, teniendo las atribuciones que se establezcan; y el Artículo 253°: ‘La Ley reglamentará el régimen de las comunas y determinará su circunscripción territorial y categorías, asegurando su organización bajo los principios del sistema democrático, con elección directa de sus autoridades, competencias y asignación de recursos…’”.