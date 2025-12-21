Cuáles son los cortes de carnes más baratos para el vitel toné: los mejores tips

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Con la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, muchas familias buscan mantener las tradiciones sin desbordar el presupuesto. El vitel toné, infaltable en la mesa argentina, admite versiones más económicas si se elige bien el corte: hay alternativas tiernas, rendidoras y mucho más baratas que el clásico peceto.

Llegan las Fiestas y los menús tradicionales vuelven a ocupar el centro de la escena. Pero en un contexto de precios en alza, cada decisión en la carnicería importa. No se trata solo de ahorrar, sino de encontrar cortes que funcionen bien en preparaciones frías, con salsas y pensadas para compartir.

En ese escenario, empieza a ganar protagonismo un corte que históricamente quedó relegado frente a la carne vacuna. Se cocina fácil, es más accesible y sorprende por su textura y versatilidad: una opción que cada vez más cocinas argentinas adoptan para reinventar clásicos sin resignar sabor.

El solomillo de cerdo: la alternativa más barata para el vitel toné

El solomillo de cerdo es un corte alargado y fino que se obtiene de la parte interna del lomo. Se destaca por su suavidad natural y su cocción pareja, dos cualidades clave para preparaciones como el vitel toné, donde la carne debe quedar tierna y jugosa incluso fría.

Es magro, de fibra corta y con muy poca grasa visible. Su sabor suave permite que absorba bien caldos, adobos y salsas, lo que hace un resultado delicado y equilibrado. A nivel nutricional, aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas del complejo B —especialmente B1— y minerales como hierro y zinc, con menor contenido graso que muchos cortes vacunos.

Vitel toné de solomillo.

Cómo conseguir solomillo de cerdo más barato en carnicerías

Además de su precio base más accesible, el solomillo de cerdo puede encontrarse aún más barato aprovechando promociones bancarias. Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece descuentos de hasta el 35% en carnicerías adheridas.

Si el kilo de solomillo ronda entre $10.000 y $12.000, con el beneficio activo el valor final puede bajar a un rango de $6.500 a $7.800. Un ahorro clave para las compras de Fiestas. Para que aplique el descuento, el pago debe realizarse exclusivamente desde la billetera digital Cuenta DNI, mediante QR y respetando los topes y días habilitados de cada promoción.