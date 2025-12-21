¿Marketing o Realidad? El desafío de Concordia para dejar de ser un destino de “buena voluntad”

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Concordia vuelve a intentar —una vez más— posicionarse como destino turístico competitivo. Esta vez, bajo el concepto “Concordia en tus sentidos”, una propuesta que apela a la experiencia, a lo sensorial, al disfrute cultural y gastronómico. El eslogan es atractivo, moderno, alineado con las tendencias del marketing turístico actual. El problema no está en la idea. El problema es el contexto.

Porque no es serio establecer promociones si la casa no está en orden.

Y esto no es una consigna caprichosa ni una crítica destructiva. Es una advertencia básica, casi técnica, para cualquier destino que aspire a ser sustentable en el tiempo y no solo a “salvar la temporada”.

El dilema de fondo: marketing sin diagnóstico

La promoción turística no puede reemplazar a la planificación. Y mucho menos al diagnóstico.

Apelar a los sentidos, a un público de segmento medio y medio-alto, exige algo más que intervenciones artísticas temporales, degustaciones o notas en revistas nacionales. Exige infraestructura, servicios, calidad urbana, continuidad de experiencias y capacidad de retener al visitante más de 48 horas, que es donde el turismo empieza a ser rentable para el sector privado y para la ciudad.

Hoy, Concordia no está en condiciones estructurales de satisfacer esa demanda de manera consistente.

Atractivos con potencial… y con deudas evidentes

Basta con observar algunos casos emblemáticos:

Parque Rivadavia : uno de los espacios verdes con mayor potencial paisajístico y urbano de la ciudad. Sin embargo, carece de una puesta en valor integral, planificación por sectores, servicios adecuados, señalética moderna, programación cultural sostenida y criterios de mantenimiento acordes a un destino turístico competitivo. Su deterioro no es nuevo; lo nuevo es seguir promocionándolo sin resolverlo.

: uno de los espacios verdes con mayor potencial paisajístico y urbano de la ciudad. Sin embargo, carece de una puesta en valor integral, planificación por sectores, servicios adecuados, señalética moderna, programación cultural sostenida y criterios de mantenimiento acordes a un destino turístico competitivo. Su deterioro no es nuevo; lo nuevo es seguir promocionándolo sin resolverlo. Termas del Ayuí / “Vertientes” : comparadas con cualquier complejo termal relevante de Entre Ríos (Colón, Federación, Villa Elisa), quedan claramente rezagadas. No se trata solo de infraestructura envejecida, sino de falta de inversión estratégica , renovación de servicios, jerarquización del producto y adaptación a un público más exigente.

: comparadas con cualquier complejo termal relevante de Entre Ríos (Colón, Federación, Villa Elisa), quedan claramente rezagadas. No se trata solo de infraestructura envejecida, sino de , renovación de servicios, jerarquización del producto y adaptación a un público más exigente. Perilago de Salto Grande: un entorno natural excepcional, subutilizado desde hace décadas. La ausencia de un proyecto ambicioso, profesional y de largo plazo lo convirtió en un espacio administrado más por lógicas de favores políticos que por una visión de desarrollo territorial. La anunciada recuperación del histórico Hotel Ayuí puede sumar, pero por sí sola no resuelve el abandono estructural del área.

Y podríamos seguir. Seguramente, nuestros lectores podrían sumar muchos más ejemplos.

Turismo no es evento: es sistema

Uno de los errores recurrentes en Concordia es confundir agenda de actividades con política turística.

Un destino sustentable necesita:

Diagnóstico técnico serio (capacidad instalada, calidad de servicios, perfil del visitante, estadía promedio).

Plan integral de desarrollo turístico a 5–10 años.

Inversión pública estratégica (no dispersa).

Incentivos reales al sector privado.

Profesionalización de la gestión.

Indicadores claros de resultados.

Nada de esto se construye solo con buenas voluntades ni con participación honoraria —por más loable que sea— en un ente mixto. La gestión turística requiere idoneidad, continuidad y decisión política.

Prensa, aeropuerto y visibilidad: ¿impacto real o imagen?

Los viajes de prensa, la presencia en medios especializados y en revistas como Caras, o la reciente inauguración del aeropuerto con vuelos a Aeroparque, son herramientas válidas. Nadie lo discute.

La pregunta es otra:

¿Qué sucede cuando el visitante llega y contrasta la promoción con la experiencia real?

Porque en turismo, la brecha entre expectativa y realidad es letal. Un destino puede soportar mala prensa; lo que no soporta es la decepción repetida.

La conectividad aérea, por ejemplo, solo es un motor de desarrollo si:

Existe oferta hotelera y gastronómica acorde.

Hay productos turísticos consolidados.

Se logra aumentar la estadía promedio.

El visitante recomienda y regresa.

Sin eso, el aeropuerto corre el riesgo de convertirse en una postal más que en una palanca de desarrollo.

No lo sabemos todo, pero algo sabemos

No pretendemos tener la verdad absoluta. Tampoco desmerecer el esfuerzo económico ni el trabajo de quienes participan en estas iniciativas. Esta observación no busca sabotear, sino evitar que el esfuerzo vuelva a ser frustrante.

Nos expresamos desde el conocimiento, la experiencia y la observación de modelos exitosos que aún perduran, incluso en contextos económicos adversos. Modelos que entendieron que primero se ordena la casa, y recién después se invita.

La Propuesta: Diversificar para Sobrevivir

Para que “Concordia en tus sentidos” no sea solo un anhelo comercial, la ciudad debe dejar de mirar solo al río y empezar a mirar su tierra y su industria. La creatividad y la innovación son las únicas herramientas para estabilizar la demanda.

1. El Despertar de la Vid

La incipiente vitivinicultura local es un diamante en bruto. El Enoturismo atrae a un público de alto gasto que busca relaciones y autenticidad. Crear rutas del vino que conecten la historia de nuestros inmigrantes con catas exclusivas en bodegas boutique elevaría el “ticket promedio” del visitante de forma inmediata.

2. El Circuito del Citrus: Oro Líquido y Turismo Industrial

Es paradójico que la “Capital Nacional de la Citricultura” no explote el Turismo de Experiencia .

Del árbol a la mesa: Circuitos guiados por quintas, visitas a plantas de empaque y fábricas de jugos donde el turista pueda “aprender haciendo”.

Circuitos guiados por quintas, visitas a plantas de empaque y fábricas de jugos donde el turista pueda “aprender haciendo”. Valor Agregado: La venta directa de derivados (mermeladas, aceites esenciales, jugos premium) en el lugar de origen genera una economía circular que hoy está desaprovechada.

Aprender de los Éxitos: Cuadro Comparativo de Desarrollo

Para entender hacia dónde deberíamos ir, observemos cómo otros destinos transformaron su industria base en un imán turístico:

Destino Base industrial Transformación Turística Resultado Mendoza Vitivinicultura Rutas del Vino / Hotelería Boutique Destino internacional todo el año. San Pedro (BA) Fruticultura Fiesta de la Ensaimada / Circuitos de Viveros Estabilización de demanda en multas de semanas largas. Chajarí/Federación Termas Inversión constante en infraestructura Liderazgo regional en pernocte. CONCORDIA Cítricos / Vid / Río ¿Plan Integral o solo Publicidad? Potencial por explotar.

Conclusión: Un llamado a la reflexión

Esta observación no busca desmerecer el esfuerzo económico de EMCONTUR, sino advertir que el marketing atrae, pero solo la gestión y la inversión real retienen. La conectividad aérea con Humming Airways es una oportunidad histórica, pero el turista que baja del avión espera una ciudad a la altura de esa modernidad.

Es imperativo pasar del esfuerzo espasmódico al plan estratégico. Concordia tiene todo para ser un destino de excelencia; solo falta que la creatividad y la idoneidad técnica tomen el mando.

La pregunta incómoda (y necesaria)

¿Está Concordia pensando el turismo como una política de desarrollo real o como una sucesión de campañas para cubrir la temporada?

Porque sin diagnóstico, sin inversión estructural y sin planificación de largo plazo, los sentidos se activan un verano… y se olvidan al siguiente.

Queremos saber tu opinión: ¿Considerás que Concordia está aprovechando su potencial productivo (cítricos, vino) para atraer turistas, o seguimos dependiendo solo del azar de la temporada?

¡Dejanos tu comentario y compartí esta nota!

Por Alejandro Monzon para Análisis Litoral https://www.analisislitoral.com.ar/

(Miembro fundador de la ex cámara de turismo de Concordia , co- fundador de Comunidades termales de Entre Rios, consultor ,organizador , disertante de seminarios ,congresos de marketing turístico y de servicios )