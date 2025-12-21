Atacaron la sede de UPCN en Colón: El gremio repudió el “acto de vandalismo y violencia”

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado. Desde el sindicato exigieron el esclarecimiento del ataque y mayores garantías de seguridad para sus delegaciones.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos denunció públicamente un ataque contra su sede gremial en la ciudad de Colón. El episodio, registrado en las primeras horas de este sábado 20 de diciembre, generó un fuerte rechazo por parte de la conducción provincial, que calificó lo sucedido como un acto de “violencia absurda”.

Tras constatar los daños en la filial, el gremio informó que ya se realizaron las presentaciones legales pertinentes ante las autoridades. Según manifestaron, no solo buscan la reparación de los daños materiales, sino también la identificación de los autores para determinar si se trató de un hecho fortuito o de una persecución dirigida contra la organización.

Desde la entidad gremial subrayaron que este tipo de acciones atentan directamente contra los beneficios y la atención que reciben los afiliados en dicha localidad, afectando la operatividad de un espacio destinado al reclamo gremial y la gestión de servicios.

El comunicado oficial

En un documento difundido a los medios de comunicación, la Comisión Directiva de UPCN Entre Ríos sentó su postura oficial sobre el grave incidente. A continuación, el comunicado:

“Desde UPCN Entre Ríos expresamos nuestro más enérgico repudio contra el ataque efectuado a la sede sindical de la ciudad de Colón en la madrugada de este sábado 20 de diciembre”.

“Se trata de un acto de vandalismo y violencia absurda que los trabajadores no vamos a tolerar. A los únicos que perjudica es a los compañeros que utilizan la filial para hacer sus reclamos gremiales y de servicios”.

“Consideramos lamentable e inadmisible que ocurra un episodio de esta naturaleza, que esperamos sea un hecho aislado y no una acción sistemática contra nuestro Sindicato”.

“Hemos efectuado las denuncias correspondientes y exigiremos que se esclarezca este ataque, se identifique a los responsables y se actúe en consecuencia”.

“Asimismo, demandaremos las garantías de seguridad necesarias para nuestras delegaciones y nuestros dirigentes”.

(APFDigital)