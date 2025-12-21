No saldrá al aire en Otro Día Perdido: el duro cruce con el último invitado del programa de Mario Pergolini

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Pese a que Mario Pergolini suele mandar todo al aire sin problemas, un tenso cruce que hubo con uno de sus últimos invitados no saldrá en televisión y hay polémica.

Un momento de máxima tensión ocurrido durante la grabación de Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini, quedó definitivamente fuera del aire. Así lo revelaron en Intrusos, donde se conocieron detalles de un duro cruce entre Agustín Radagast y Luis Novaresio que sorprendió a todos en el estudio y obligó a la producción a tomar una decisión drástica.

La información fue dada a conocer por Adrián Pallares, quien explicó cómo se desarrolló la incómoda situación en medio de lo que debía ser un simple y distendido truco de magia. “Uno de los enfrentados no sabe que el otro está enfrentado con él”, lanzó el conductor, anticipando el clima que se vivió en el estudio.

¿Cómo fue el tenso cruce en Otro día Perdido?

Según el relato, Radagast apareció en escena para realizar uno de sus clásicos trucos de mentalismo. “No es que estaban de acuerdo, pero él ya sabía por dónde iba”, detalló Pallares, dando a entender que el mago tenía previsto el desarrollo del segmento. Sin embargo, algo no salió como estaba planeado.

Rada tuvo un cruce con Luis Novaresio.

“En un momento, parece que Novaresio pegó el volantazo y contestó cualquier cosa”, continuó el periodista, describiendo el instante exacto en el que el clima se volvió tenso y el juego televisivo perdió toda naturalidad. El desenlace fue contundente: “Ese día el truco no salió al aire, lo cortaron. Novaresio se fue y Rada terminó puteando”.

El episodio generó un fuerte impacto puertas adentro del programa y terminó siendo editado por completo, por lo que nunca será emitido. Un hecho poco habitual para un ciclo que se caracteriza por su tono relajado y provocador.

Mientras tanto, el futuro de Otro Día Perdido también atraviesa un momento de transición. Según informó Foro Medios en X, tanto el programa de Guido Kaczka (21:00 a 22:30) como el de Mario Pergolini (22:30 a 0:15) se despedirán el viernes 19 de diciembre, aunque no de manera definitiva. Ambos ciclos volverán entre febrero y marzo de 2026, con una nueva temporada.

Por ahora, no está confirmado qué ocupará esos horarios durante el verano. Los rumores indican que podrían extenderse los noticieros o recurrir a la emisión de series ya disponibles en plataformas.