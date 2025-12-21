WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Policía de Entre Ríos, a través de la División de Drogas Peligrosas, dependiente de la Jefatura Departamental Concordia, llevó adelante un operativo de “alto impacto” –según lo calificó la propia fuerza de seguridad- contra el narcomenudeo en la ciudad del citrus, logrando desarticular una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló este sábado, entre las 18:30 y las 23:50, materializándose cinco allanamientos simultáneos, ordenados en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, bajo directivas del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastian, con la intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta.

Los operativos contaron con la participación articulada de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de Concordia, Gualeguaychú, Federación, San Salvador y Colón.

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de una “importante cantidad de estupefacientes” –dijeron desde la Policía-, destacándose 528 gramos de cocaína en estado compacto, y bochas de cocaína fraccionadas para su comercialización; marihuana; una balanza digital; gran cantidad de elementos de fraccionamiento; dinero en efectivo por más de un millón de pesos; teléfonos celulares; dispositivos de videovigilancia; documentación relevante y un camión Mercedes Benz, presuntamente vinculado a la actividad ilícita.

En el marco de las actuaciones fueron identificadas veinte personas, y dos de ellas quedaron detenidas e incomunicadas, a disposición de la Justicia, profundizándose ahora las tareas investigativas para determinar responsabilidades y posibles ramificaciones.

“Este procedimiento representa un golpe directo al narcotráfico de escala barrial, reafirmando el compromiso de la fuerza policial en la lucha constante contra el narcomenudeo”, dijeron desde el área de comunicación de la Policía de Entre Ríos.

Fuente: Prensa Policía de Entre Ríos