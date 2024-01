Diputados: cruces y acusaciones en debate de la Ley Ómnibus

Compartir esta información

Diputados inició este martes en un plenario de comisiones el debate por la Ley Ómnibus y comparecieron ministros del Gobierno. Seguí el tratamiento en vivo.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados avanza este martes en el debate del proyecto de ley ómnibus “Bases y Puntos de Partida de la Libertad de los Argentinos”, que comenzó a las 14.30 y contó con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la iniciativa oficial ante fuertes cruces de la oposición. Seguí la transmisión en vivo.

Por el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara baja, pasaron el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

En el comienzo del debate, la oposición reclamó que el tratamiento debe ser en más comisiones. También pidieron la presencia de más ministros y de los sectores “afectados” que “tienen que ser escuchados”. El jefe del bloque de UP, el santafesino Germán Martínez, cuestionó que “un tema de estas características no habilita por parte de los funcionarios la participación remota”, porque es “imprescindible la presencialidad, no podemos retroceder en ese tema”.

Además, criticó que “jamás” se han enviado por anticipado -a excepción al jefe de Gabinete- las preguntas y que el uso de la palabra “en el reglamento no establece que sean solo cinco minutos, sino que cada diputado debe tener le tiempo necesario para poder hablar”.

El presidente de bancada radical, Rodrigo de Loredo, estuvo presente en el primer debate del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y le mandó un mensaje rotundo al oficialismo: “Nuestro bloque tiene una actitud de contribución, pero el Gobierno deberá establecer las prioridades de la sociedad argentina”.

Sin embargo, señaló que “nos parece oportuno que el Gobierno busque acelerar porque no nos fue bien con el gradualismo”, pero remarcó que “el DNU es inédito en su magnitud, amplio y ya está en la calle surtiendo efectos, pero esta bancada siempre defendió los procedimientos para que las cosas lleguen y se queden en el tiempo”.

En contraposición a la iniciativa, De Loredo diferenció: “Me parece acertado que hubiera sido un paquete de leyes porque este paquete normativo tiene que pasar por 25 comisiones sustantivas”. Así las cosas, aclaró que “no estamos buscándole el ‘el pelo al huevo’ en ninguno de los temas”, citó Parlamentario.

Rodríguez Chirillo defendió la reforma del Estado y explicó el punto que trata sobre la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo. Explicó que “cuando hablamos de la delegación hay que entender los objetos y principios que tiene la ley porque no se trata de un cheque en blanco para el presidente de la Nación, ni se pretende cerrar el Congreso, bajo ningún punto de vista es eso”.

Respecto a la reorganización administrativa, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, habló brevemente y señaló que “las facultades especiales al Ejecutivo pueden llevar a cabo las reformas de difícil ejecución”.

El procurador defendió la delegación de atribuciones del Congreso al presidente Javier Milei y consideró que “las facultades especiales al Ejecutivo pueden llevar a cabo las reformas de difícil ejecución”.

“Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis y actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, quien lo desarrolló, pensó y expresó en la propia Constitución”, señaló Barra, quien también, recordó el fallo Peralta de 1990 para convalidar un DNU, donde la Corte determinó en los fundamentos que “para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución estuviera vigente”.

Sin embargo, esa comparación despertó los gritos y acusaciones de los legisladores de UP, y para generar un debate más tenso, Barra afirmó que “si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente”.

Brevemente, el procurador del Tesoro expresó que “no veo por qué en ciertos casos no pueden darse facultades especiales para vencer el atraso y la pobreza cuando se lo dan para vencer el desorden que no es más que el hijo de aquellos”.

“Proféticamente remataba Alberdi diciendo que en muchos puntos las facultades especiales dadas al Poder Ejecutivo pueden ser el único medio para llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución”, concluyó.

El último ministro en hablar en el plenario de comisiones de Diputados fue el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que la ley Ómnibus “se funda en la situación gravísima en la que está Argentina, años de política que no condujeron a un buen puerto, años de retroceso cultural, educativo, pobreza, inflación, estancamiento y en ese marco se llega a esta situación actual en donde la ciudadanía se expresó en forma mayoritaria en las urnas en un cambio, con un nuevo presidente que busca soluciones, achicar el Estado, ordenar, regular, dejar atrás un modelo económico con muchas regulaciones que no funcionaron”.

En materia de justicia anticipó que tratarán de “delinear un plan novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado y que el país de ejemplo de justicia y de orden”.