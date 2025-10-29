DENUNCIÓ A SU EX POR HURTO Y, CUANDO FUERON A ALLANARLO, LE ESTABA HACIENDO EL AMOR

Una insólita situación se vivió en las últimas horas en Concordia, cuando una joven denunció a su expareja por el presunto robo de elementos electrónicos y, al momento del allanamiento ordenado por la Justicia, fue encontrada junto a él… en pleno acto de reconciliación.

Según se informó, la mujer había radicado la denuncia en la Comisaría Cuarta, manifestando que su ex pareja le había sustraído diversos objetos de su vivienda.

El personal policial, bajo la conducción del comisario Pedro Cepeda, elevó el informe correspondiente a la Unidad de Género, a cargo de la Dra. Agustina Solé, desde donde se solicitó una orden judicial de allanamiento para el domicilio del denunciado.

Sin embargo, al llegar al lugar, los funcionarios no encontraron los elementos denunciados, sino una escena que los dejó atónitos: la joven denunciante se encontraba con el acusado, compartiendo la tarde en una situación íntima y ajena a cualquier conflicto judicial.

Sorprendidos, los efectivos esperaron a que ambos se vistieran y, sin mayores explicaciones, escucharon de sus labios una sola justificación: “Nos amamos”.

Una historia policial que terminó sin secuestros ni detenciones, pero con un inesperado final romántico.

Que viva el amor… y la confusión judicial.

