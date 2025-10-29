“Briatore finalmente ha tomado su decisión”: los detalles del anuncio sobre el futuro de Franco Colapinto que prepara Alpine

El ejecutivo italiano tendría todo listo para confirmar al piloto argentino por una temporada más en la Fórmula 1 junto al equipo francés

Se viven horas decisivas en Alpine para conocer si Franco Colapinto ocupará una butaca en el equipo francés en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El próximo domingo 9 de noviembre se correrá el Gran Premio de Brasil en Interlagos y el anuncio oficial sobre la continuidad del piloto argentino de 22 años se espera dicha carrera, una de las cuatro últimas del calendario de la Máxima.

La decisión del director de Alpine, Flavio Briatore, es la de mantener a Colapinto en la escudería y define en la estrategia del equipo francés, que se prepara para afrontar una de las mayores transformaciones técnicas de la Fórmula 1 en los últimos años, adelantó el sitio italiano AutoRacer.

“Flavio Briatore finalmente ha tomado su decisión. Franco Colapinto ha sido confirmado y permanecerá en Alpine en 2026.Se espera que el anuncio se produzca en torno al próximo Gran Premio, en Brasil. El equipo siempre ha apoyado al piloto argentino, a pesar de las dificultades iniciales. Sin embargo, los ingenieros y el propio Briatore han visto una evolución en él, como demuestran sus recientes buenos resultados”, publicó el medio en la nota de este miércoles 29 de octubre firmada por los periodistas Paolo D’Alessandro y Piergiuseppe Donadoni, en sintonía con lo que se viene publicando respecto al tema y cuándo sería la fecha del anuncio tan esperado.

Por otro lado, el medio especializado Racing News 365 también se sumó a estas versiones y afirmó que “el joven de 22 años volverá a ser compañero de Gasly en el equipo francés de F1, aunque no está claro cuántos años durará el nuevo contrato” del piloto que está a préstamo desde Williams.

Uno de los factores fundamentales de la decisión es que el 2026 traerá consigo una profunda reestructuración del reglamento técnico de la F1, lo que obligará a todas las escuderías a replantear sus proyectos. En este contexto, Alpine ha optado por abandonar su tradicional rol de constructor y convertirse en equipo cliente de Mercedes, tras la decisión de cerrar el departamento de motores de Viry Chatillon. Esta determinación responde a los resultados obtenidos en las últimas temporadas, que no justificaban la magnitud de la inversión realizada. La expectativa dentro del equipo es que la adopción de la Power Unit Mercedes permita superar los déficits de potencia que han condicionado su rendimiento en los últimos años.

Flavio Briatore tendría la decisión tomada respecto al futuro de Franco Colapinto en Alpine

La mayoría de los equipos de la parrilla afrontan la próxima temporada de Fórmula 1 con contratos de pilotos a corto plazo o en vías de vencimiento, lo que incrementa la presión por capitalizar la revolución reglamentaria. Ejemplos como los movimientos de Lewis Hamilton, Kimi Antonelli y Carlos Sainz, así como el ambicioso proyecto de Audi/Sauber, ilustran la magnitud de los cambios en curso. En este escenario, la apuesta de Alpine por la estabilidad en su alineación tiene una relevancia especial.

Así las cosas, Pierre Gasly se mantendrá como el referente indiscutible de la escudería, mientras que la continuidad de la segunda plaza había sido objeto de especulación durante meses, a la espera de los rendimientos del argentino, que incluso fueron superiores al del francés. Finalmente, la evaluación interna liderada por Briatore y el equipo de ingenieros se inclinó por la renovación de Colapinto, quien ha mostrado una evolución sostenida a lo largo de la temporada, afirma AutoRacer. Los recientes resultados positivos, sumados a su desempeño en el Gran Premio de México, donde se midió directamente con Paul Aaron —uno de los principales aspirantes a su puesto— durante la primera sesión de entrenamientos libres, reforzaron la confianza en el oriundo de Pilar.

De acuerdo con otro artículo del magazine alemán Auto Moto Sport, que reprodujo un diálogo, Flavio Briatore dejó entrever que el argentino está muy bien posicionado para continuar con la escudería en la temporada que se avecina. “Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre”, expresó el asesor principal de Alpine. Hay que recordar que la expectativa en el automovilismo argentino y de América Latina por el futuro de Colapinto es total y se replicó el último fin de semana durante el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al ser consultado el pasado viernes, tras el primer día de actividad en el circuito, Franco fue contundente y mencionó que no depende de él su continuidad. “Estamos a mediados de octubre, dentro de poco se van a cerrar todos los asientos para el año que viene. En el caso de los asientos de Red Bull, de Racing Bulls, hay muchos rumores, muchas posibilidades. En el caso de Alpine no hay rumores, nadie dice otra alternativa que no seas vos. Este año le estás ganando en carrera a Pierre (Gasly), estás muy empatado en clasificación. ¿Hay alguna duda?“, le planteó un periodista de la cadena DAZN a Colapinto, lo que generó una curiosa reacción del argentino de 22 años entre risas e incomodidad.

“Yo qué sé… no, no… A ver, cada uno tiene su opinión y creo que últimamente las opiniones por lo menos no están…”, dudó, antes de ensayar una contestación protocolar. “No hay muchos rumores, no hay mucho por hacer y creo que como equipo hay que trabajar para tener un mejor auto y después enfocarnos en lo que viene. Yo me enfoco en el presente, de carrera en carrera y ojalá tener un buen finde acá. Después, obviamente, no soy yo el que elige”, se limitó a responder Franco en territorio azteca. ¿Habrá una respuesta diferente en Brasil?