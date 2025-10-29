Allanaron Vialidad por presuntos hechos de corrupción 

La denuncia se hizo en el seno del organismo provincial y los hechos, dicen en Gobierno, se produjeron en la gestión anterior. Se sospecha de sobreprecios en contrataciones. Otro hecho, delicado, no ha llegado a sede judicial.

Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos allanó este martes la Dirección Provincial de Vialidad.

El operativo fue en el área de Suministros, a cargo de Betiana Corbalán. Se trata del organismo del que dependen las compras. En este caso lubricantes, tubos de hormigón, repuestos de máquinas viales, calzado de seguridad, camisas y pantalones.

Según información de los investigadores, se habrían tramitado cinco contrataciones, que fueron direccionadas a proveedores con sobreprecios. Esto, en connivencia con los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones.

La denuncia la formuló el director de Vialidad, Ezequiel Donda, y desde el Gobierno aclararon que son hechos de la gestión anterior. La investigación la lleva adelante el fiscal Gonzalo Badano.

Segundo caso

En los primeros días de septiembre hubo revuelo en Vialidad cuando empleados de la repartición ubicada en el kilómetro 8 de la ruta provincial 11, donde se depositan maquinarias y chatarras, se dieron cuenta de la falta de motores y maquinaria. La faltante llevan el aval del sub administrador Alfredo Bel. Las siguientes notas las obtuvo este sitio de personal de Vialidad.

Hicieron saber las fuentes administrativas que esa chatarra fue llevada en camiones de una empresa privada de reciclaje, sin destino ni documentación respaldatoria. Las fotos fueron tomadas también por personal.

Este hecho obligó a que se iniciara un sumario a Eduardo Cáceres, jefe de Cantera Costa del Paraná. El caso no ha llegado a sede judicial.