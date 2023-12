COOPERATIVA ELECTRICA: RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS QUE SE ACOGIERON A SU JUBILACIÓNCOOPERATIVA ELECTRICA:

Compartir esta información

4 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO

En el marco de cierre de un año más, y del aniversario por los 90 de la institución, el Consejo de Administración que rige los destinos de nuestra cooperativa eléctrica, hizo un alto en sus actividades para hacer un reconocimiento al personal que se acogió al beneficio de la jubilación como integrantes de esta casa, durante el año que finaliza.

En la mañana de este jueves, integrantes del Consejo de Administración, y directores de áreas, acompañaron al presidente de la Institución, Dr Marcelo Spinelli y su vice, Cr Martín Santana, quienes brindaron un merecido reconocimiento por los servicios prestados al personal que accedió al beneficio de la jubilación.

El Dr Spinelli manifestó el reconocimiento y agradeció no solo los años dedicados a la cooperativa, sino la calidad de la prestación realizada por cada uno de los homenajeados. En ese sentido, recalcó en particular las cualidades de cada uno de los hoy ya ex empleados, no solo en lo personal, sino la excelencia de sus labores en las áreas en que las desarrollaron.

Posteriormente, se procedió a la entrega de recordatorios de la institución a todos los agasajados, dejando constancia de las labores realizadas.

La oportunidad sirvió también para destacar, en función de un nuevo cierre de año, la situación de la cooperativa, en el marco de una situación de incertidumbre económica imperante, junto al recambio de autoridades políticas en diferentes ámbitos.

Finalmente, el presidente destacó que la prioridad y norte de la actividad es la prestación de un servicio de excelencia para sus asociados, artífices principales de los objetivos que se persiguen desde una institución como la Cooperativa eléctrica local y los principios de solidaridad que emanan del sistema cooperativo