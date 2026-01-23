WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Casa de Gobierno, invita a una convocatoria abierta destinada a municipios y comunas de toda la provincia, con el objetivo de federalizar el acceso a la cultura y brindar un espacio de visibilización para las historias locales en la capital entrerriana.

La propuesta invita a las localidades a presentar sus muestras, exposiciones fotográficas o colecciones históricas en las salas de la institución. Esta iniciativa busca que los pueblos y ciudades puedan difundir su identidad, sus fiestas populares y su trayectoria ante el público que visita diariamente la sede gubernamental en Paraná.

Cómo participar

Aquellas localidades interesadas en coordinar y trasladar sus muestras o exposiciones, podrán ponerse en contacto con el equipo organizador para evaluar la agenda y los requisitos técnicos de las salas.

Contacto para consultas y proyectos:

WhatsApp 3434696927

México y Córdoba, Paraná, Entre Ríos.

Correo Electrónico: identidadentrerrianamcg@gmail.com

Horarios de atención: martes a viernes de 7:30 a 13:30 y sábado de 9 a 12 horas