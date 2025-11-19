19 noviembre, 2025

Related Stories

descarga (7)

Son 100 las familias que accedieron a las escrituras de su vivienda en el departamento Concordia

Redacción 19 noviembre, 2025 0
IMG-20251118-WA0014[1]

Estancia Grande: se firmó la Escritura Declarativa de Cargo del grupo habitacional “10 Viviendas”

Redacción 18 noviembre, 2025 0
descarga (5)

Finalizaron trabajos de conservación en el Museo Histórico Provincial

Redacción 17 noviembre, 2025 0

Puede que te hayas perdido algo.

835683806416524905

CONCORDIA: Un predio sin control en Avenida Eva Perón expone la pérdida de autoridad municipal.

Redacción 19 noviembre, 2025 0
Imagen de WhatsApp 2025-10-08 a las 19.35.06_4fc3d6a0

Sturzenegger explica la reforma laboral: “Que suban los sueldos y haya empleo”

Redacción 19 noviembre, 2025 0
El centro de convenciones de Concordia incluido en la oferta

VERDADERA INDUSTRIA DE SERVICIOS: Tarifas vigentes de los principales recintos del país

Redacción 19 noviembre, 2025 0
descarga (7)

Son 100 las familias que accedieron a las escrituras de su vivienda en el departamento Concordia

Redacción 19 noviembre, 2025 0