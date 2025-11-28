Este martes 2 de diciembre, desde las 9:00 hs, en el Centro de Convenciones Concordia, se realizará una jornada estratégica organizada por el Concordia Buró, junto a la Asociación Hotelera Gastronómica, EMCONTUR, la Municipalidad de Concordia y CODESAL.

La ciudad recibirá a 13 organizadores nacionales e internacionales, quienes del 1 al 3 de diciembre conocerán el potencial del destino para eventos, congresos, turismo corporativo y turismo deportivo.

Recorrerán espacios clave como el Aeropuerto Pierrestegui, la Costanera, el Castillo San Carlos, el Lago de Salto Grande, Termas y salones privados de alto valor estratégico.

La jornada contará con la presencia del referente internacional Pablo Sismanian, quien disertará sobre tendencias y estrategias del turismo de reuniones para 2025–2026.

📅 Programa – Martes 2 de diciembre

09:00 hs – Coffee de bienvenida

09:30 a 11:00 hs – Apertura institucional + Disertación de Pablo Sismanian

11:00 a 11:30 hs – Coffee Break

11:30 a 12:30 hs – Ronda de negocios (exclusiva socios Buró)

12:30 hs – Capacitación de Marketing Estratégico (ámbito internacional)

