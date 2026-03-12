DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La ciudad de Concordia dio este jueves un paso en la planificación estratégica de su desarrollo turístico al adherir al Observatorio Económico-Turístico impulsado por el gobierno provincial, mediante la firma de un convenio entre el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el intendente Francisco Azcué.

La iniciativa forma parte de una política provincial que busca relevar y sistematizar datos sobre la actividad turística en los distintos destinos entrerrianos, para utilizarlos como base en el diseño de políticas públicas y estrategias de inversión en el sector.

Durante la firma del acuerdo, Satto explicó que el Observatorio se encuentra en proceso de construcción y que su funcionamiento dependerá del aporte de información que realicen los municipios.

“Estamos construyendo el Observatorio Económico-Turístico de Entre Ríos y necesitamos que cada municipio aporte datos reales sobre lo que ocurre en su territorio. Concordia es uno de los destinos clave de la provincia y por eso comenzamos aquí con este convenio”, señaló el funcionario provincial.

Según detalló, el objetivo es que el municipio aporte información estadística sobre temporadas turísticas, fines de semana largos y eventos especiales, lo que permitirá medir el impacto real de la actividad y orientar futuras decisiones de inversión.

“Lo que buscamos es optimizar la calidad del dato, lograr muestreos lo más precisos posibles y, a partir de esa información, definir políticas públicas y estrategias de desarrollo turístico en toda la provincia”, agregó Satto.

El secretario de Turismo también destacó que Concordia cuenta con diversos proyectos vinculados al desarrollo del sector, entre ellos iniciativas relacionadas con la gastronomía, el entretenimiento, los paseos y la infraestructura turística.

Trabajo articulado entre provincia y municipio

Por su parte, el intendente Azcué valoró el acuerdo como una herramienta clave para mejorar la gestión y fortalecer la articulación con el gobierno provincial.

“El gobernador ha sido claro en la necesidad de trabajar articuladamente con los municipios. Este tipo de acuerdos reflejan ese compromiso y nos permiten gestionar mejor, con información precisa y herramientas concretas”, sostuvo.

El jefe comunal recordó que Concordia ya cuenta con un observatorio turístico local, que produce informes y recopila datos para analizar el comportamiento del sector.

“Esa información nos permitió organizar una agenda de eventos que el año pasado ubicó a Concordia dentro del top 10 de ciudades con mayor cantidad de eventos del país, ocupando el noveno lugar y compitiendo con destinos como Córdoba, Buenos Aires, Rosario y San Carlos de Bariloche”, señaló.

Además, destacó que la ciudad se encuentra desarrollando un Plan Estratégico de Turismo, en el que participan el municipio, el sector privado, instituciones locales y universidades.

Recuperación de activos turísticos

Azcué también se refirió a la recuperación de espacios turísticos históricos que durante años permanecieron abandonados o en malas condiciones.

Entre ellos mencionó el complejo Hotel Ayuí, el predio Tortuga Alegre y la zona del lago de Salto Grande.

Según explicó, estos espacios están siendo recuperados con el objetivo de ponerlos nuevamente en valor y promover inversiones privadas, mediante procesos de concesión transparentes.

“El año pasado fuimos con el gobernador cuando se tomó posesión del Hotel Ayuí y estaba completamente abandonado. Las obras para recuperarlo son complejas, pero hay una decisión clara de ponerlo en valor y concesionarlo mediante procesos administrativos transparentes”, afirmó.

Inversión turística y generación de empleo

El intendente también señaló que el crecimiento de la oferta hotelera y turística no depende de una única medida, sino de un conjunto de condiciones que deben sostenerse en el tiempo.

“Para que haya más camas turísticas tienen que pasar muchas cosas: más eventos, más pesca deportiva, más infraestructura y mejores condiciones para invertir. Todo forma parte de un mismo círculo virtuoso”, explicó.

En ese sentido, recordó que el municipio implementó incentivos impositivos para inversiones en turismo, que incluyen exenciones en tasas comerciales y tributos municipales durante los primeros años de actividad.

“Si logramos sostener estas políticas en el tiempo, más turistas vendrán a la ciudad y el sector privado encontrará un escenario favorable para invertir en hotelería, gastronomía y servicios”, aseguró.

El rol del aeropuerto y el turismo de pesca

Otro de los ejes mencionados durante la conferencia fue el impacto del aeropuerto local en la actividad turística.

Azcué señaló que actualmente existen dos vuelos comerciales semanales hacia Buenos Aires, aunque destacó que el movimiento de aeronaves privadas vinculadas al turismo de pesca ya supera al de los vuelos regulares.

Como ejemplo mencionó la llegada del primer vuelo internacional proveniente de São Paulo, cuyos pasajeros eran pescadores que viajaron a Concordia para realizar pesca deportiva con devolución en la zona de Tortuga Alegre.

“Todo está conectado: más turismo, más pesca, más infraestructura y más vuelos. Es un proceso que lleva tiempo, pero estamos avanzando en ese camino”, concluyó.

Observatorio Económico Regional.

Durante la conferencia, el cronista de Análisis Litoral consultó al intendente sobre otro compromiso asumido al inicio de su gestión: la creación de un Observatorio Económico Regional.

Ante la pregunta sobre el estado de ese proyecto, Azcué explicó que actualmente el municipio ya cuenta con herramientas vinculadas a la generación de datos.

“Tenemos el Observatorio Turístico y también la Secretaría de Desarrollo Productivo. Dentro de sus competencias se toman datos e información que utilizamos como herramientas para medir y tomar mejores decisiones”, respondió.

El intendente agregó que muchos objetivos de gestión requieren tiempo para concretarse, debido a variables económicas que muchas veces no dependen directamente del municipio.

“Uno se plantea objetivos cuando inicia una gestión, pero hay cosas que llevan más tiempo que otras en función de muchas variables, algunas macroeconómicas como la situación económica, la recaudación o la coparticipación, y otras que sí dependen de nosotros. Esperamos que en el tiempo que nos queda de gestión podamos cumplir con todos los objetivos que estaban dentro de nuestro plan de gobierno”, concluyó.