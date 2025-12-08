WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Luciana Zorzábal, concejal del bloque Progreso Cívico Vecinal del Concejo Deliberante de Victoria, lanzó una dura denuncia en sus redes sociales. “Aparentemente, andan circulando videos porno con mi cara”, expresó.

“Están enojados, incómodos y quieren silenciar”, agregó la edil y aseveró: “Querer hacer política decente y con la verdad al vecino es muy caro, más si sos mujer”.

“Gracias infinitas a cada vecino que se me acerca y me anima públicamente y a los que lo hacen por privado por miedo”, mencionó luego.

Finalmente, expresó: “Pedido especial: por favor pónganme buenas lolas por lo menos, esta semana pido la publicación de TODOS los SUELDOS POLÍTICOS”.Fuente: Ahora