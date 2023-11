Con intercambios airosos e ironías, Massa cruzó a Milei en varios tramos del debate, que volvió a utilizar el argumento de la casta

Compartir esta información

Los candidatos se midieron en el tercer encuentro de cara al balotaje: “Si fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado la nariz” y “esto no es entre Macri y Cristina, es entre vos o yo, ellos ya tuvieron su oportunidad”, algunas de las frases fuertes que dejó el debate.

Los ejes temáticos de este debate que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires fueron seis:

Economía;

Relaciones de Argentina con el mundo;

Educación y Salud;

Producción y Trabajo;

Seguridad;

Derechos Humanos y Convivencia Democrática.

Asimismo, laCámara Nacional Electoral ratificó que los postulantes no podían leer apuntes ni disponer de “ayuda memoria” en sus respectivos atriles.

PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS

Ambos candidatos tuvieron un minuto para hacer sus presentaciones, el primero en comenzar fue Sergio Massa.

Massa: “Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestro trabajo y educación. Vengo a plantear un gran cambio, que es un gran acuerdo de políticas de Estado, con el respeto a los que piensan distinto”.

Milei: “Sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo terminar con la pobreza, y sé cómo exterminar el cáncer de la inflación. Somos la fórmula ideal para atacar los problemas que hoy aquejan a la Argentina. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.

Javier Milei al momento de ocupar su atril en el inicio del debate. Foto: FABIAN MARELLI_POOL

En un primer momento, se vio una imagen más efusiva de Milei, pero con el correr de los minutos se fue tornando más en una suerte de preguntas y respuestas, donde Massa iba organizando más la conversación entre ellos y el candidato libertario se veía respondiendo las preguntas que le lanzaba el ministro de Economía.

ECONOMÍA

El primer eje del debate fue el de Economía. Quien comenzó a esgrimir sus conceptos fue Milei: “Argentina lleva 100 años de decadencia. Tenemos una inflación con alto riesgo de hiperinflación”.

“El uso de la maquinita de imprimir billetes genera inflación. Y luego viene el ajuste, subiendo impuestos. El Estado es el origen del problema, no la solución”, continuó.

Massa, al tomar la palabra, comenzó a hacerle preguntas a Milei: “Por sí o no”, le inquirió con una serie de planteos económicos, a los que Milei tomó como respuesta: “Vos sos un mentiroso y sí, voy a terminar con el Banco Central”.

“Lo primero que te voy a dar es un consejo, el debate es largo, no te pongas agresivo”, le dijo Massa a Milei. Y agregó: “Te vuelvo a preguntar, por sí o no, ¿vas a dolarizar la economía, vas a quitar los subsidios?”

A lo que Milei le respondió: “Sí, voy a eliminar el Banco Central. Y respecto a los subsidios, no los voy a tocar”.

Massa le retrucó: “O mentiste en lo de Feinmann (en referencia al periodista) o mentís esta noche, porque dijiste que los subsidios los ibas a tocar”.

Y continuó: “Este candidato (por Milei) habla de motosierra en referencia al quite de los subsidios”. Y Milei le retrucó: “Vos sos un mentiroso, si fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo con la nariz”.

Y Massa le volvió a preguntar: “¿Vas a dolarizar la economía?”. “Sí”, respondió Milei.

A continuación, Massa explicó qué es la dolarización: “La dolarización la tiene Zimbabue, y la salida de la Argentina no es por ahí”.

“Hiciste tu carrera más como standapero de televisión que como economista”, lo chicaneó el ministro de Economía a su contrincante.

“Vamos a sacar definitivamente al Fondo Monetario Internacional de la Argentina”, cerró Massa.

El debate entre Javier Milei y Sergio Massa. Foto: Corresponsalía

RELACIONES DE ARGENTINA CON EL MUNDO

Massa abrió este eje temático: “Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que le abran los brazos. Tenemos una gran oportunidad sobre el norte argentino por la demanda (de materias primas). Defender la agenda comercial de China y Brasil. Y defender la relación con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en 2024 el Papa visite a la Argentina. Y defender la soberanía de la Argentina sobre Malvinas”.

Y Milei comentó: “Como liberal libertario creo en la libertad de comercio y creo que no debe interferir el Estado en las relaciones comerciales. El Estado termina siendo un estorbo. El mejor ejemplo es lo que está sucediendo con el Mercosur. Que yo dije no comercializar con China o con Brasil es mentira, pero es algo que deben hacer los privados”.

“Y lo que quiero señalar es que no estoy dispuesto a mantener relaciones con aquellos que no respetan las libertades individuales. Y lo que diga un integrante de la LLA no significa que sea la posición de nuestro partido”, siguió el candidato.

Massa le pidió que le pida disculpas al Papa. Y Milei le respondió: “Cuando uno se equivoca no hay problema, pido disculpas y se acabó. Y vamos a hacer lo posible para que el Papa venga a la Argentina”.

Y Massa le retrucó: “¿Thatcher es tu ídola, los kelpers tienen derecho a la autodeterminación?”. Y Milei respondió reivindicando a Thatcher como una figura política importante.

“Una cosa no tiene que ver con la otra. Mbappé nos hizo goles en la final y eso no quiere decir que sea un mal jugador. ¿Podemos elevar el debate? Tuvimos una guerra, eso no quiere decir que Thatcher sea una mala política”, respondió Milei.

“Las rupturas con Brasil y con China significa que 2 millones y medio de argentinos se van a quedar sin trabajo”, dijo Massa. Y agregó: “El 90% de las exportaciones argentinas son a China”. A lo que Milei respondió: “Si no se lo vendés a China se lo podés vender a otros”. Y Massa cerró: “Queda claro que no le importa la Argentina”.

EDUCACIÓN Y SALUD

Sobre este eje, el primer en exponer fue Milei: “Una de las cosas que quiero aclarar es que en la Argentina la educación y la salud van a seguir siendo públicas”.

Y Massa respondió: “Cuando hablan de capital humano, hablan de la educación gratuita, de calidad e inclusiva”. Y agregó: “Lo vamos a mejorar, ya que 8 puntos del PBI (Producto Bruto Interno) van a estar destinados a la educación”.

En respuesta, Milei dijo que “me resultan muy interesantes todas las propuestas de Massa, pero su Gobierno lleva 16 años en el poder”, a lo que respondió con una serie de datos esgrimidos por el candidato y dijo “tu Gobierno dejó a dos tercios de los chicos en la pobreza”.

Massa volvió a la modalidad del “sí o no”: “¿vas a arancelar las universidades?”. Y Milei respondió: “No, en un principio no”.

Y Massa respondió: “Hagan el cálculo: $270 mil por mes le va a costar llevar a sus hijos a la universidad”. Y Milei retrucó: “Dejá de asustar a la gente y de sacar cálculos sin sentido”.

Y en seguida, el ministro de Economía atacó al libertario: “El problema es que vos solo pensás en vos, tenés que pensar en los argentinos”.

El debate entre Javier Milei y Sergio Massa. Foto: Corresponsalía

Y luego el debate se fue por el lado de la corrupción: “Javier, no vine a discutir ni a Macri ni a Cristina, esto es entre vos y yo”. “No se trata de ir al rechazo, se trata de ir al abrazo”, aclaró Massa. Y cerró: “Yo creo que todas tus propuestas dañan a la gente”.

PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Sergio Massa inició este eje temático: “Mi gran sueño es ser el presidente del trabajo, con incentivos por parte del Estado y el esfuerzo de los empresarios. A partir del 1° de enero cero de impuestos al incremental exportador”, comenzó. “Nos hemos propuesto transformar los planes sociales en trabajo formal”. “Y cero retenciones a las economías regionales y así aumentar los volúmenes de producción”.

“Me resulta bastante simpático que el ministro Massa hable de crear 2 millones de nuevos puestos de trabajo”, comenzó Milei y agregó: “El problema es cómo financiarlo”. Pero sumó: “El problema es el Estado, se chupa todo el ahorro, es imposible invertir, es imposible crecer. Qué magia la tuya, Massa”.

Y el candidato de UP dijo: “Lo importante es qué va a pasar con tu trabajo, a vos que estás en tu casa. Hoy las mujeres no reciben igual remuneración a igual tarea. Hay una brecha del 23%”.

Y Milei volvió a atacar a Massa: “Si vos tuvieras razón las empresas estarían llenas de mujeres, porque los capitalistas querrían ganar más dinero”. Y cerró: “Pedile a un economista que te lea los números”.

Massa: “Desgraciadamente, esa idea de abrir la economía va a destruir a las PyMEs”. Milei: “Lamento que opines de temas que no sabés. Una vez que se es competitivo en el plano laboral, se puede abrir la economía”.

Y se continuó con la misma tónica: “Mirá que me dijeron que sos mentiroso Sergio, pero cada día te superás”. Y Massa le retrucó: “Te escribió Macri”.

Milei: “Vos querés regular el comercio y yo quiero el comercio libre, porque eso no perjudica a los argentinos de bien”.

“Desgraciadamente Javier, tenemos miradas distintas, vos decís ‘apertura, y que sea lo que Dios quiera’ y yo creo en el federalismo”, le dije Massa.

“Yo pensé que era más parecido al 2015/2019 (en referencia al gobierno de Macri) y es más parecido al programa de Martínez de Hoz (en referencia al exministro de Finanzas de la última dictadura cívico militar)”, saltó Massa.

Debate entre Milei y Massa. Foto: Captura de video

SEGURIDAD

“Como todo lo que hace el Estado lo hace mal en Argentina, por eso nuestro país es un baño de sangre”, comenzó Milei en este eje temático. “Nosotros no creemos en la lógica en el que el delincuente es una víctima. Nosotros creemos que el que las hace las paga”.

Y Massa comenzó: “Bajé 80% el robo automotor en Tigre, mi ciudad, y el 40% todos los delitos”. Y agregó: “Tenemos la responsabilidad de atacar la corrupción, narcotráfico y trata de personas, porque no es solo prevención y seguridad sino acción de la Justicia”.

Y Milei respondió: “Reconozco que lo que hiciste en tema de seguridad en Tigre es bueno, pero todo lo que hiciste después, no”.

Y agregó: “El Código Penal tuvo 900 modificaciones y eso genera zonas grises, nosotros vamos a terminar con eso”.

En un momento del tema, Milei le cedió la palabra a Massa, quien aprovechó para mencionar que “cuando yo sea presidente voy a tomar este tema como algo personal”. “Me comprometo a ser un presidente absolutamente involucrado con la lucha contra la inseguridad”, cerró. “La seguridad no es un derecho de jurisdicciones, sino que vos (por la ciudadanía) puedas volver a ocupar la calle”.

DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

“Reafirmar la idea de Memoria, Verdad y Justicia, la idea del Nunca Más, esto es fundamental por el reconocimiento que tenemos en el mundo”, comenzó Massa en este eje temático.

“De tres a ocho años de prisión para quien contamina ríos, tala bosques o canotamina humedales”, continuó el candidato oficialista. Y agregó: “Desde el 10 de diciembre voy a construir un gobierno de unidad nacional”.

Milei expuso: “Me resulta gracioso pensar que Massa forma parte de un gobierno de la ‘tiranía de las mayorías’, que le hicieron 14 paros a Alfonsín y sacaron en helicóptero a De La Rúa”.

Y Massa continuó: “Creo enormemente en la libertad de expresión. Llevo 30 años en la política y nunca querellé a ningún periodista. Vos llevás tres y ya querellaste a varios”, le dijo a Milei, a lo cual él respondió: “Obvio”.

Massa continuó: “Esto no es entre Macri y Cristina, es entre vos o yo. Ellos ya tuvieron su opotunidad”.

Y Milei respondió: “¿Sabés de qué se trata la casta?: son los mismos con los que vos te reunís, empobrecedores que arruinan a los argentinos. Cuando decís que te vas a sentar con ellos, vas a repartir la torta detrás de los argentinos de bien”.

Pero Massa continuó: “Yo no trabajé con empresarios, no tengo empresarios amigos”, mientras que Milei se reía irónicamente.

“Quiero decir algo respecto de los Derechos Humanos: este es un gobierno criminal respecto de lo que hizo en la pandemia, al restringir la libertad”, dijo Milei para cerrar sobre el tema.

Massa acusó a Milei de querer liberalizar la economía porque es un “apátrida”. / Foto: Corresponsalía

CIERRE DEL DEBATE

Finalmente, se guardaron unos minutos a modo de cierre del debate para que los dos candidatos expusieran sus conceptos finales y también para que respondieran a la pregunta “¿por qué quieren ser presidente de la Argentina”.

Massa comenzó: “Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron a este país escapando de una guerra y me enseñaron a amarlo. Quiero que todos se sientan parte integrante de la sociedad y para cerrar una grieta. Quiero ser presidente para construir confianza, para que nuestros trabajadores ganen en salario. Quiero ser presidente para dejarle a mis hijos un país mejor al que me tocó vivir a mí”.

Milei dijo: “Arqgentinos, nos encontramos ante la elección más importante de los últimos 100 años. Es importante si queremos dejar de transitar este país decadente. Por eso te pido que a la hora de evaluar tu voto preferís a la inflación o no. SI querés elegir entre el populismo que nos hunde o la república. Te pido que a la hora que vayas a votar, vayas sin miedo. Quiero que tengas una luz de esperanza, y la luz de esperanza solo es posible si esa Argentina es liberal”, cerró el candidato de LLA.

