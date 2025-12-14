WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El hombre era buscado por la Justicia del estado brasileño de Santa Catarina por una causa de abuso sexual y tenía pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. Fue detenido tras intentar resistirse de manera violenta al procedimiento policial.

Efectivos de la División Investigaciones y Drogas Peligrosas, junto al Departamento de Inteligencia de Frontera de la Unidad Regional XIV San Pedro, detuvieron este mediodía en la localidad de Pozo Azul a un ciudadano brasileño que se encontraba prófugo de la Justicia de su país.

Se trata de Jonathan D. S., de 31 años, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol, emitido por la Justicia del estado de Santa Catarina, Brasil. El procedimiento se concretó en Colonia Puente Alta, luego de varios días de tareas de inteligencia, rastrillajes y entrevistas realizadas en la zona.

Al momento de ser interceptado, el sospechoso intentó resistirse de manera violenta, apuntando al personal policial con un arma de fuego tipo escopeta y accionando el mecanismo del arma. No se registraron disparos ni personas lesionadas, y el individuo fue reducido de inmediato por los efectivos.

Durante el operativo se procedió al secuestro de un rifle calibre 22 y municiones del mismo calibre. Además, se estableció que el hombre habría ingresado al país de manera ilegal días atrás.

Tras las consultas realizadas con la Dirección Homicidios – Sección Interpol, se confirmó que el detenido es requerido por la Justicia brasileña por el delito de estupro, en una causa en la que la víctima, una menor de edad, habría resultado embarazada.

Por disposición del Juzgado interviniente, se instruyen las actuaciones correspondientes y el detenido permanece alojado en sede policial, a disposición de la Justicia, a la espera del proceso de extradición a la República Federativa del Brasil.