El ex gobernador de Entre Ríos está bastante preocupado por la investigación que la Justicia está haciendo acerca de sus bienes personales que podría desembocar en un procesamiento por enriquecimiento ilícito, por lo que ya comenzó a operar con vista a conseguir apoyo para una candidatura a Senador Nacional, haciendo tandem con Guillermo Michel, que iría como Diputado Nacional en las legislativas de 2025.

Gustavo Bordet estaría notando cómo se complica su situación por la orden que impartió la Justicia para que tres fiscales hagan una exhaustiva pesquisa acerca de los cuantiosos bienes que declaró ante la Oficina Anticorrupción de la Nación, que es una condición que debió cumplir por asumir su cargo como Diputado Nacional. Como medida de alerta temprana, ya estaría realizando tareas para obtener impulso político para saltar a una banca de Senador Nacional y resguardarse con los fueros por los seis años que dura el período.

Lo llamativo es que su intento de llegar al Senado lo haría por el Frente Renovador de Sergio Massa, con quién alguna vez tuvo un coqueteo para ir como su candidato a vicepresidente, situación que no prosperó. Ahora, urgido de un soporte político que le garantice éxito electoral, Bordet recurriría al Frente del ex candidato a presidente que perdió en el ballotage con Milei, lo que evidencia que el Partido Justicialista de Entre Ríos no está en condiciones de competir en lo inmediato, después de las últimas dos elecciones donde hizo un papelón que incluye haber perdido al otrora bastión del peronismo entrerriano, la ciudad de Concordia.

La paradoja que surge de manera inmediata es que es el mismísimo Gustavo Bordet el responsable de estrellar al PJ de Entre Ríos, ya que lo manejó durante ocho años, hasta que recientemente, por orden de la Justicia, se celebraron elecciones internas que se dirimieron con una lista unidad para imponer el nombre del sucesor de Bordet. Hay que destacar que la participación de los afiliados en esta interna fue mínima, y que concurrieron en tan escaso número que causa vergüenza ajena semejante decadencia, ya que en otros tiempos una interna del PJ movilizaba y se sentía casi como una elección general.A Bordet pareciera que no le interesa el PJ entrerriano, y ya lo ve como perdedor en las elecciones del año que viene, por lo que en lugar de tratar de recomponer el partido estaría planeando sumarse al movimiento de Massa, y además, estaría buscando apoyo de parte de algunos intendentes entrerrianos, Por ahora habría hablado más que nada con dirigentes de la costa del Uruguay, y con algunos pocos de la costa del Paraná, no obteniendo ningún apoyo concreto.Por tratarse del Frente Renovador de Massa, quien también sería parte de esta movida de Bordet por llegar al Senado Nacional, es el gran colaborador y hombre de confianza de Sergio Massa, el ex titular de Aduanas, Guillermo Michel, oriundo de Gualeguaychú, que también iría por una banca encabezando la lista de Diputados Nacionales, luego de no poder entrar al Congreso por los resultados de octubre, cuando quedó relegado detrás de Bordet y Blanca Osuna.El gran inconveniente que tendría Michel es su falta de llegada y de inserción entre los votantes entrerrianos. Por más que tiene una gran capacidad profesional que lo habría llevado a ser uno de los favoritos de Massa, su falta de popularidad lo estaría marginando de escalar políticamente a través de una elección, y no le serviría a Bordet para sumar votos, aunque, la intención final es embarcar a Michel en una carrera por la Gobernación, y la primera escala para repostar e impulsarlo, serían las legislativas del 2025.En estos momentos, Michel se ha instalado como un crítico acérrimo de la recién iniciada gestión de Rogelio Frigerio, y esta sería su principal arma para ganar notoriedad, ya que los medios nacionales lo toman de referencia, más que los medios entrerrianos, que no lo consideran un referente del PJ, a pesar de haber sido candidato a Diputado Nacional. Incluso el militante peronista no tiene conocimiento de la labor de Michel, de quien no se puede negar el buen concepto que tiene entre políticos de renombre, lo que lo llevó a ser mano derecha de Sergio Massa, como también anteriormente lo fue de Ricardo Echegaray, titular de la AFIP que lo llevó a las grandes ligas de la administración nacional, y antes del Senador Guillermo Guastavino, a quién asesoró. Por ahora, el sondeo de Bordet se ha dirigido principalmente a localidades chicas, sin mucho peso electoral. Habría que dilucidar si los intendentes peronistas de las localidades más grandes, Romero de Paraná, y Lauritto de Concepción del Uruguay, acompañarían a Bordet en su nueva aventura. Rosario Romero tiene un buen diálogo con el ex gobernador, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con el peronismo. Por el contrario, José Lauritto siempre ha criticado por lo bajo a Bordet por el modo en que ha manipulado al peronismo entrerriano. Lo que se presume es que esta investigación por enriquecimiento ilícito, hace que dificilmente alguno de estos dos intendentes se preste para promover su candidatura. Por el lado de Juntos por Entre Ríos, en 2025 finalizan su período el dirigente rural Alfredo De Angeli, y la paranaense Stella Maris Elisa Olalla. Quien sería postulado para ingresar en la Cámara Alta de la Nación por parte del gobierno de Rogelio Frigerio, sería el originario de Larroque y dos veces Diputado Nacional, Atilio Benedetti. La estrategia de Bordet es aprovechar la estructura y los fondos para campaña del partido de Sergio Massa para colarse en el Senado Nacional, impulsando al hombre de confianza de Massa, Guillermo Michel, quien haría escala como Diputado Nacional, para luego ir por la Gobernación de Entre Ríos. Por estos días, Bordet también está INTENTANDO imponer en la opinión pública que es una víctima de persecución política, el mismo VANO INTENTO que hace su antecesor, el condenado Sergio Urribarri. La decisión de Bordet de ser candidato a Senador Nacional por el Frente Renovador para prolongar sus fueros hasta el 2031, TAMBIÉN tiene que ver con que NADIE, ningún dirigente, ningún intendente del PJ entrerriano, salió en su defensa tras la investigación que se le empezó a hacer por ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Parece que NADIE quiere quedar pegado a la DUDOSA figura de Bordet sobre quién hoy pesa una de las acusaciones que más enciende indignación en la sociedad.