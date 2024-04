Compartir esta información

CONSIDERACIONES SOBRE LAS FINANZAS DE MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

Inicio de actual gestión municipal (diciembre 2023) y primer trimestre 2024

Rogelio José Biasizo

Para realizar un análisis sobre algunos aspectos de las finanzas de la Municipalidad de Concordia

(que es lo que se me solicitó) y realizar consideraciones, es necesario recordar el contexto

socioeconómico de Concordia, que se ha ubicado en el segundo puesto de pobreza en el país. No

es un dato menor porque esa particular ubicación obliga a extremar el cuidado de los recursos y los

egresos, como así también ser muy sensatos, creativos y responsables a la hora de administrar

fondos públicos

