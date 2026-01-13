Azcué, con dos frentes judiciales tras la polémica con la concejal

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, tiene dos frentes abiertos en la Justicia tras el violento entredicho que protagonizó el sábado, durante la Maratón Internacional de Reyes, con la concejal peronista Claudia Villalba. Todo se orignó tras una intervención de la edil que le reclamó la jefe comunal por la caída de 130 contratos en la Municipalidad.

-Le quiero pedir para hablar el lunes por la gente que quedó afuera (del Municipio) -intervino Villalba.

-Ustedes les tienen que pedir disculpas a los concordienses porque en 2023 vos, (el exintendente del PJ) Enrique Cresto, tus compañeros del Concejo produjeron 900 altas… -la cortó Azcué.

-Usted sabe que no es así…

-No, vos sos una sinvergüenza. Ustedes defraudaron a los concordienses. Tienen que pedirles perdón.

-Ustedes son unos sinvergüenzas.

Lo que siguió fue una confusa situación, y el forcejeo con personal de seguridad de la Intendencia de Concordia. Como resultado de esa refriega, la concejal Villalba denunció golpes y violencia y acudió con una denuncia ante la Comisión del Menor y la Mujer.

El caso derivó en la intervención de la titular del Juzgado de Familia N° 3, Delfina Valeria Geist, quien dispuso medidas de protección hacia la concejal.

Pero además, según contó la abogada María de los Ángeles Petit, que asumió la representación de la edil, se promovió una denuncia penal por violencia de género, que recayó en el despacho del juez Civil y Comercial N° 1 Julio Cesar Marcogiuseppe.

La abogada Petit explicó al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 que la concejal Villalba, anoticiada de la caída de más de 100 contratos en la Municipalidad de Concordia, “trató de comunicarse con el intendente en varias oportunidades para pedir una audiencia, para dialogar, y analizar la razón de esa medida. Pero el intendente no quiso recibir ningún petitorio, no recibió a los gremios y no la recibió a la concejal. La primera aparición pública del intendente después de los despidos fue el sábado, en la Maratón de Reyes. Alrededor de las 20 del sábado la concejal lo encuentra, y pretende hablar con él. Lo sigue, y le pide una audiencia. Pero cuando intenta hablar con el intendente, empiezan los manotazos y empujones por parte de la seguridad. El intendente estaba rodeado de por lo menos cinco o seis personas de seguridad privada. Y cuando ella logra acercarse y le dice de la reunión, bueno, el intendente pierde los estribos y le empieza a gritar, le dice, ´sos una sinvergüenza, la gestión de Enrique Cristo es la responsable de esto, ustedes son los que tienen que pedir perdón a la sociedad´. Entonces, la concejal le contesta que no, que en realidad lo que pasa es que hay una ineficiencia en la gestión de gobierno del intendente. El tema es que cuando van, mientras sucede esto, el intendente se adelanta, habla con su gente de seguridad, específicamente con una expolicía o policía, todavía no sabemos bien cuál es su rango, Claudia Saucedo. Esta chica se vuelve y empieza a agredir a la concejal; también otra persona de seguridad la toma por atrás, y producto de eso, bueno, Claudia tiene arañazos en los brazos, tiene dedos marcados en la parte de los antebrazos superiores, y tiene algunos golpes en la espalda. Bueno, producto de eso hicimos una denuncia, en realidad son dos denuncias”.

La abogada Petit detalló: “Hicimos una denuncia penal por lesiones, que fueron constatadas por el médico policial de la jefatura departamental de Concordia, que dio lugar a que en la noche de ayer (por el domingo) la jueza de Garantías en turno de feria, la doctora Delfina Geist, dictaminara medidas de protección para la concejal, en contra de dos personas, Claudia Saucedo, parte del equipo de seguridad del intendente, y la directora de protocolo y ceremonial, Fátima Arce, que es una de las personas que la empieza a agredir cuando ella trata de acercarse a hablar con el intendente. Y, por el otro lado, se realizó una denuncia civil contra el intendente por violencia de género encuadrada en violencia simbólica verbal e ideológica. Esa segunda denuncia está siendo evaluada por el juez”.

La letrada entiende que la situación de Azcué puede verse comprometida en la Justicia porque es “reincidente”. Al respecto, recordó que el jefe comunal “tuvo una denuncia de violencia de género institucional, fue encontrado responsable en el hecho, se establecieron medidas de protección. Ahora, la situación se repite, y como prueba hemos entregado a la Justicia una serie de videos de lo que ocurrió el sábado”.