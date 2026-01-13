Diario Análisis Litoral

611719120_122195342684457030_7129873069096274432_n (1)

Concordia: despidos, silencios selectivos y el cinismo de una política que se pelea por las cámaras pero nunca por la verdad

Redacción 12 enero, 2026
612999907_1456872379778353_5842313609170531312_n

EXCARCELARON A DANIEL GONZÁLEZ Y JAVIER RUBEL.

Redacción 12 enero, 2026
sky;biomass;environment;SJO_St. Johann_St_Johann;corporate;plants;recycling

Preocupación ambiental en el Parque Industrial: el municipio confirmó “episodios” de contaminación denunciados contra EGGER y crece el malestar vecinal

Redacción 12 enero, 2026

Captura de pantalla 2026-01-13 004355

Con el dato de inflación del Indec, se actualizan Ganancias y Monotributo: quiénes y cuánto pagarán en 2026

Redacción 13 enero, 2026
azcue1-1-759x500

Azcué, con dos frentes judiciales tras la polémica con la concejal

Redacción 13 enero, 2026
3CJ23FMXHJANPNU35FR3O2WTPY

El 99% de los infartos y ACV dan señales de alerta: los cuatro factores de riesgo que se deben vigilar

Redacción 13 enero, 2026
