Alerta por el volcán Kilauea: volvió a entrar en erupción con impresionantes fuentes de lava

El cráter, que experimenta su episodio número 32, es el más activo junto con el Monte Etna; preocupación en los centros de monitoreo

l volcán Kilauea, en la isla de Hawaii, la más grande del archipiélago hawaiano, volvió a entrar en actividad este martes apenas 24 horas después del Monte Etna, ubicado en Italia. Ambos desarrollaron intensas actividades y comportamientos explosivos pusieron a los centros de monitoreo en máxima alerta.

Desde diciembre, el Kilauea ha estallado más de 30 veces en una secuencia inédita. Las fuentes de lava alcanzaron los 150 metros de altura. Según informó LN+, la nueva fase eruptiva no supone amenaza para la población cercana. Incluso los turistas pueden acercarse para ver el espectáculo de lava, humo y cenizas, aunque las autoridades de rescate monitorean la afluencia de los visitantes acompañados por guías.

🌪️ Un vulcanado! Nelle scorse ore è avvenuto il 32° episodio eruttivo del #Kilauea, dove per oltre tredici ore sono state alimentate delle fontane di lava alte fino a 150 m. Durante l'eruzione si sono formati alcuni vortici di polvere, cenere e detriti (dust devil)! Video di USGS pic.twitter.com/wQ6pk01FqW — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) September 3, 2025

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el fenómeno ocurrió dentro del cráter Halemaʻumaʻu, ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Las autoridades observan sobre los riesgos asociados a la emisión de gases volcánicos y fragmentos que pueden afectar la calidad del aire. Geólogos de la zona proyectan que la actual actividad se mantendrá al menos durante dos días.

Monte Etna

Desde hace tres semanas que el monte Etna, ubicado en la isla de Sicilia, está en erupción con explosiones esporádicas de moderada violencia en el cráter sureste.