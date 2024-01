Al fin : en el Senado se están revisando los nombramientos

Compartir esta información

La vicegobernadora Alicia Aluani dijo que en la Cámara de Senadores también se están revisando los expedientes de nombramientos de personal en el último año, tarea que ya se inició en la Cámara de Diputados y sobre lo que alertó el gobernador Rogelio Frigerio.

«Siguiendo con la tarea que nos encomendó nuestro gobernador Rogelio Frigerio, que no es otra que la de cuidar los recursos de todos los entrerrianos, en la Honorable Cámara de Senadores se están evaluando detalladamente cada uno de los expedientes de nombramientos», afirmó Aluani.

Al respecto, la titular del Senado expresó: «La delicada situación económica por la que atraviesa la provincia requiere que nuestro trabajo sea serio y responsable, priorizando el bien común. Allí estarán puestos todos nuestros esfuerzos».

A principios de mes, el gobernador Rogelio Frigerio alertó sobre el crecimiento de la planta de la Legislatura entrerriana en el último año. “Entre 2019 y 2022 no hubo un solo pase a planta en el Senado. El 100% de los pases a planta en el Senado fueron en 2023. El 70% de los pases a planta en la Cámara de Diputados fueron a pocos meses de que el Gobierno anterior se fuera. Por eso el proyecto de ley de transición para autolimitar al Estado, para que no pueda haber pases a planta y recategorizaciones. El Estado no es una guarida, no es un lugar donde se tienen que guarecer cuando termina la gestión. Tenemos que terminar con eso”, sostuvo entonces el titular del Ejecutivo.

Joaquín Emanuel Bahl, se señala en la disposición, se notificó de su designación un mes después: fue nombrado el 31 de mayo de 2023 y lo pusieron al corriente el 30 de junio de 2023, y "se le reconocieron servicios prestados en el ámbito del despacho del diputado (Juan) Navarro con retroactividad" al 1° de diciembre de 2022, "pasando a desempeñarse a partir del 1.6.23 en dicho despacho aunque sin que se obre en su legajo certificación mensual de asistencia suscripta por el diputado Navarro hasta el 10.12.23, a pesar de lo cual por decreto 177/23 fue recategorizado en el caso de oficial jerarquizado".

El Senado pretende estar en la misma línea de trabajo, y en ese marco se reunieron en el despacho del presidente de Diputados, Gustavo Hein y el vicepresidente primero del Senado, Rafael Cavagna. «Nos reunimos con el objeto de analizar los primeros días de gestión y ponernos en sintonía, conforme lo ha expresado nuestro Gobernador, en relación al orden y a la austeridad que pretendemos se concrete en esta primera etapa. Al respecto, la Cámara de Diputados avanzó con la revisión de determinados contratos de personal, y el Senado, también está en ese camino. Se trabaja en igual sentido. El Gobierno que encabeza Rogelio Frigerio tiene que dar muestras de austeridad no solo desde el Ejecutivo sino también desde ambas Cámaras, a los efectos de cumplir con lo prometido, y generar el cambio», planteó Cavagna.

La Cámara de Diputados picó en punta y dio de baja alrededor de 30 designaciones, según confió una fuente de la Cámara Baja.

La revisión de la planta de personal tuvo su primera consecuencia con el dictado, el 22 de diciembre último, del decreto N° 268 a través del cual dio de baja nombramientos de personal por contener irregularidades administrativas, como nunca presentarse a cumplir tareas. En el lote de trabajadores legislativos cuya designación fue revocada quedó incluido uno de los hijos del exintendente de Paraná y excandidato a gobernador por el Frente Más para Entre Ríos, Adán Bahl.

Joaquín Emanuel Bahl, se señala en la disposición, se notificó de su designación un mes después: fue nombrado el 31 de mayo de 2023 y lo pusieron al corriente el 30 de junio de 2023, y “se le reconocieron servicios prestados en el ámbito del despacho del diputado (Juan) Navarro con retroactividad” al 1° de diciembre de 2022, “pasando a desempeñarse a partir del 1.6.23 en dicho despacho aunque sin que se obre en su legajo certificación mensual de asistencia suscripta por el diputado Navarro hasta el 10.12.23, a pesar de lo cual por decreto 177/23 fue recategorizado en el caso de oficial jerarquizado”.

El Senado pretende estar en la misma línea de trabajo, y en ese marco se reunieron en el despacho del presidente de Diputados, Gustavo Hein y el vicepresidente primero del Senado, Rafael Cavagna. «Nos reunimos con el objeto de analizar los primeros días de gestión y ponernos en sintonía, conforme lo ha expresado nuestro Gobernador, en relación al orden y a la austeridad que pretendemos se concrete en esta primera etapa. Al respecto, la Cámara de Diputados avanzó con la revisión de determinados contratos de personal, y el Senado, también está en ese camino. Se trabaja en igual sentido. El Gobierno que encabeza Rogelio Frigerio tiene que dar muestras de austeridad no solo desde el Ejecutivo sino también desde ambas Cámaras, a los efectos de cumplir con lo prometido, y generar el cambio», planteó Cavagna.