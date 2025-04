🧠 La brutalidad frente a la realidad: lo esencial es invisible a los ojos

“Lo esencial es invisible a los ojos”, decía El Principito. Y en la Argentina del 2025, esa frase tiene más vigencia que nunca. Porque lo esencial —la verdad, los datos, la realidad— se oculta, se niega o directamente se reemplaza por el relato. No se quiere ver. Y lo más grave: no se tolera que otros lo vean.

Hoy, el único pecado imperdonable es intentar ordenar el país. Javier Milei, un outsider que llegó sin ataduras con la casta, comete el delito de querer poner fin al saqueo institucionalizado. Y por eso es atacado con saña. Porque no responde al manual de la vieja política, porque descoloca con su estilo, pero sobre todo porque expone, sin maquillaje, lo que dejaron los que gobernaron durante los últimos 20 años.

Durante dos décadas, quienes hoy dicen que “la culpa la tiene Milei”, no hicieron NADA. Bueno, nada por el país. Porque sí hicieron por ellos: bolsos con millones, jueces amigos, medios comprados, rutas que no existen, escuelas que no se construyeron, hospitales fantasmas, PBI’s evaporados y una pobreza que se multiplicó mientras se robaban hasta los planes sociales.

Pero ahora, de repente, todo lo malo comenzó el 10 de diciembre de 2023. Antes, parece, vivíamos en una república nórdica. Es casi un chiste de mal gusto.

Hoy, cuando se intenta corregir ese desastre, cuando el ajuste toca a los que siempre vivieron del Estado, cuando se le pone fin a la fiesta de los gerentes de la pobreza y los empresarios prebendarios, la respuesta es siempre la misma: “la culpa la tiene Milei”. Una frase comodín para tapar años de inacción, saqueo y cinismo.

Mientras tanto, afuera, el mundo observa con asombro (y en algunos casos admiración) cómo un presidente sin gobernadores, sin intendentes, sin Congreso propio y con todos los medios en contra, se anima a hacer lo que nadie quiso: cortar de raíz un sistema podrido.

Qué significa el “No la ven” de los libertarios

“No la ven” parece ser una arenga, una expresión de cohesión grupal, más que las múltiples significaciones que se le pueden atribuir. Pero la intención de este escrito es aclarar algunas de ellas:

1. El principal significado del concepto es la incomprensión por parte de la política tradicional del cambio de paradigma que llegó para la Argentina.

2. Adicionalmente, es la negación pura y dura de que la sociedad le dijo no a la casta. Algo así como “No la ven porque no la quieren ver”. Por lo que en este caso es no lo asumen, no lo aceptan. Lo niegan

No lo ven. No lo quieren ver. Porque si lo hicieran, tendrían que asumir que ellos son los responsables del desastre que dejó la Argentina al borde del colapso.

Y eso, claro… no se perdona.

