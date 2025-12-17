WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La conductora se largó a llorar ante el juez en la mediación que tuvo este jueves con su exmarido.

Este jueves, Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron a ver las caras. En esta ocasión fue en la Justicia, en el marco de una mediación por las hijas que tienen en común.

TN pudo acceder a un video de la declaración de la conductora, quien se quebró ante el juez al recordar lo que el futbolista le habría hecho cuando ya estaban separados.

“Él sabe que yo trabajo con mi imagen y me filmó. De hecho, ese día, me entré a bañar y me filmó desnuda.Después de haber estado separados, él entró, abrió la puerta y me grabó. Y si bien no subió esa parte, la tiene”, relató visiblemente afectada en referencia a unas publicaciones que Icardi subió historias de Instagram el 20 de noviembre cuando ambos coincidieron en su casa de Santa Bárbara.

Para evitar confrontaciones, a Wanda Nara y Mauro Icardi les tomaron declaraciones por separado. (Foto: gentileza Rodrigo Alegre)

Las declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Wanda Nara relató en la audiencia que su expareja le mostraba a su círculo íntimo varias grabaciones privadas con las que tiempo después habría intentado extorsionarla. “Son casi 12 años de relación. Tiene material de todo tipo y las mostraba en reuniones de amigos a modo de chiste y yo siempre me enojaba. Estoy hablando de fotos y videos sexuales tantos míos con él como con otras personas en momentos que estuvimos separados”, dijo.

Para sustentar su acusación, explicó el presunto modus operandi del futbolista para mantenerla amenazada. “Encontré cámaras que yo no sabía que existían y que él tenía”. Hay una casa en la que tenemos 60 cámaras. Él sabe editarlas, cortar los pedacitos porque me las mandaba en forma de amenaza como diciendo: ‘Mirá lo que tengo’. “En dos departamentos que nosotros teníamos en Milán, habían cámaras que apuntaban directamente a la cama”, contó afectada.

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron 12 años juntos (Foto: Instagram/mauroicardi)

En otro pasaje, sostuvo que estaría siendo víctima de violencia económica y que actualmente es ella quien mantiene a sus hijos gracias a sus distintos trabajos: “Mi mamá es otra persona que no duerme tranquila y por eso hay que actuar rápido. Mi decisión de venirme a Argentina tiene que ver un poco con eso, para sentirme contenida en mi país”.

“Yo tengo mucho miedo porque soy una mamá de cinco chicos. Y sobre todo, porque tengo tres hijos adolescentes que también presenciaron las amenazas. Han escuchado que he sido amenazada con estas imágenes”, manifestó entra lágrimas. Luego, aseguró: “Lo que me llevó rápido a denunciar es que todas las amenazas que él me fue haciendo, las cumplió todas”.