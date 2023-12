Vinagre de manzana en ayunas: para qué sirve y cómo tomarlo

Compartir esta información

Algunas personas han optado por consumir algunos productos para mejorar su peso, uno de ellos es el vinagre de manzana o también conocido como vinagre de sidra.

Este producto tiene su origen natural y está haciendo consumido debido a que tiene unas posibles propiedades que benefician a la salud, como por ejemplo eliminar toxinas e impurezas del torrente sanguíneo, por lo que algunos lo recomiendo para tratar problemas como el hígado graso.

Algunos expertos recomiendan tomar este producto en ayunas para aprovechar todas sus propiedades, por lo tanto, aquí le explicamos algunas de ellas.

Puede eliminar algunos tipos de bacterias

El vinagre de manzana puede ayudar a eliminar bacterias, por lo que ha sido utilizado desde tiempos remotos para desinfectar y limpiar en el hogar.

El vinagre de sidra ha sido utilizado para preservar los de manera natural, así como también en algunas personas ha funcionado para combatir el acné cuando se aplica en la piel, sin embargo, no hay estudios que prueben este beneficio.

Puede ayudar con los problemas digestivos

Al consumir vinagre de manzana en ayunas puede ser de gran ayuda para aliviar algunas molestias digestivas como la inflamación, la acidez estomacal, la flatulencia y el ardor.

Asimismo, este producto es el adecuado para ayudar a regular la flora intestinal.

No obstante lo que el vinagre de manzana si ocasiona es una sensación de saciedad durante el día.

Limpieza renal

Ya que el vinagre puede actuar para la eliminación de toxinas, este también puede ayudar a limpiar el tracto urinario, así como también los riñones, como lo que evitaría posibles infecciones urinarias.

Vinagre de manzana para acelerar el metabolismo

Algunas personas consumen el vinagre de manzana en ayunas para acelerar el metabolismo y la quema de grasas, sin embargo no existen evidencia científica que compruebe esos resultados.



Puede proveer beneficios cardiovasculares

De acuerdo con el portal ‘La Razón’, este producto puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre, así como también, puede ayudar a prevenir problemas cardiovasculares.

¿Cómo consumir el vinagre de manzana en ayunas?

De acuerdo con el portal en mención, esta es una opción para consumir el vinagre de sidra en ayunas:

Tibie una taza de agua.

Añade dos cucharadas de vinagre de manzana,

Remueva hasta que se mezclen las dos sustancias.



No obstante, tenga presente que no todas las personas pueden consumir el vinagre de manzana, especialmente quienes tienen problemas digestivos, como gastritis o quienes padecen diabetes, porque pueden alterar los niveles de glucosa en la sangre.



Antes de empezar con el consumo de cualquier sustancia, consulte con un profesional de la salud y no se automedique.