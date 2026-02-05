WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

La Cooperativa eléctrica trabaja en el lugar y se estima un máximo de 2:30 hs para reponer el servicio

A raíz de la falla producida en la SET (Subestación transformadora) ubicada en Alberdi y Bolivia, varios vecinos de los alrededores han quedado sin el suministro de energía eléctrica. El inconveniente, debido a las altas temperaturas, produjo la falla de un elemento del transformador y la perdida de la capacidad de generar la potencia necesaria para el normal abastecimiento. Personal de la Cooperativa eléctrica, inmediatamente informado el inconveniente, procedió a activar los protocolos de reparación, debiendo realizar el cambio del equipo. La SET en cuestión es de 315 Kva y alimenta alrededor de 10 manzanas a la redonda, estando el radio afectado ubicado entre las calles Catamarca, Bolivia, Buenos Aires y P. del Castillo. Los trabajos se extenderán por el termino de 2 horas y 30 minutos aproximadamente desde la detección de la falla. La importancia de contar con los transformadores de reemplazo es muy importante y permite rápidamente solucionar la falta de servicio. Es de destacar que, por idénticos motivos, en otras ciudades del país han permanecido 3 o más días sin energía y en días de calor extremo, teniendo por ejemplo localidades de la ciudad de Buenos Aires que llegaron a permanecer hasta una semana sin energía eléctrica por falta de stock de repuesto de los trasformadores y/o por cuestiones de logística para realizar las reparaciones.