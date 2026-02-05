WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Con un año que empieza a mostrar sus primeros cimbronazos, siendo la intempestiva salida de Marcos Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) una muestra de ello, los principales actores del escenario político comienzan a mover sus fichas.

Sobre alguno de estos puntos opinó Jorge “Turco” Asís en su análisis acerca del camino por el que optó Javier Milei y sus “relaciones carnales” con Estados Unidos, pero esencialmente su vínculo con Donald Trump. Por otra parte, criticó abiertamente al CEO de Techint, Paolo Rocca, por su más reciente esgrima verbal contra el Presidente en el canal de streaming Cenital.

El enfrentamiento del Gobierno y Techint: la dura crítica del Turco Asís a Paolo Rocca

Al ser consultado sobre el conflicto de intereses entre el Gobierno y Techint, Asís no le huyó a las definiciones jugadas y lanzó: “La pelea con Rocca era esperable”. ¿Su argumento? “Son todos partidarios entusiastas de la libre competencia, pero cuando tienen una competencia que los supera ya no les gusta;Que todo muy bien hasta que te aparece alguien que te quita tu negocio tan fácil”, criticó el analista.

Asimismo, el especialista puso en el llano las diferencias que pesan entre Milei y lo acontecido con el conglomerado que presenta el empresario. “Paolo Rocca presenta u$s 293 millones por una factura por los 480 km del paseo en caño. Y los tipos, libre competencia, presentaron u$s 203 millones. Exactamente 90 millones de dólares de diferencia. Por supuesto que cualquiera que conozca un poco de comercio sabe que va a tener que ir por esta opción”, esgrimió.

Paolo Rocca y Javier Milei hoy se encuentran en el punto más tenso de su relación (Fuente: Archivo).

Ahora, ¿qué pasa con la determinación del Poder Ejecutivo? Asís la ponderó, aseverando que “el tesón de Milei es admirable”, porque -según le expresaron al “Turco”- es “lo que más hiere y casi humilla a Rocca”.

Expresiones como las que lanzó el propio mandatario, llamando “Don Chatarrín” a Rocca, formaron parte de un ataque abierto contra uno de los motores de la industria nacional. Es sobre este punto que el especialista encuentra puntos de separación con otro referente de la derecha argentina: Carlos Menem.

El juego de las diferencias entre Menem y Milei según el Turco Asís

El analista partió desde la expresión “relaciones carnales”, para marcar una equidistancia entre Milei y Menem. Sin embargo, valoró que “las de este gobierno ya son relaciones pornográficas con los Estados Unidos”.

“Digamos, eso (el vínculo con EE.UU.) es lo único que más o menos tienen en común con este gobierno que reivindica a Menem. Reivindica a Menem y es un viejo debate que yo tengo con los menemistas fascinados con este gobierno, que yo no tengo esa fascinación. Porque en realidad Milei es exactamente lo opuesto a Menem“, manifestó el Turco.

Retomando el punto sensible que implica confrontar constantemente contra sus adversarios, Asís interpeló a su interlocutora: “¿Vos viste alguna vez algún ataque oral de Menem a algún par latinoamericano o de otro lugar?“. Cabe destacar que esta sí es una similitud con otro representante de la política de derecha a nivel interncional: Donald Trump.

“¿Qué es lo que tienen en común? Necesitan incondicionalidad en el apoyo, en todo. Vos criticás a Milei y automáticamente sos una mandril, te pueden decir cualquier cosa; Trump es más o menos así. El problema es que Milei necesita que a Trump le vaya muy bien y el problema es que a Trump no le va bien. Y no le va bien no por limitaciones externas, no le va bien porque no lo acompaña su sociedad. Su sociedad, la sociedad americana, que es felizmente mucho más rica de lo que cree Trump”, expresó.

Sobre este punto, el afamado analista político concluyó: “Yo te digo que Trump y Milei son aliados, se pueden caer hasta simpáticos uno con otro, pero el estilo, la práctica política, tiene muchas diferencias” y el conflicto por las licitaciones con Techint son muestra de como, mientras que el mandatario norteamericano decanta por una campaña proteccionista, su par argentino prefiere seguir haciendo hincapié en el libre mercado.