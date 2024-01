Un intendente contra el «dedo» y la designación de familiares

Compartir esta información

Este martes, el intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo se reunió un grupo de intendentes sub40 de la costa del Uruguay. El punto de unión fue la ciudad de Concordia en una previa a la primera reunión de la Liga de Intendentes Justicialistas que se hará la próxima semana en Piedras Blancas. «Analizamos la situación del país y de la provincia. Somos un grupo muy autocrítico también de lo que ha pasado en nuestro partido. Creemos que hay muchas cosas que deben cambiar, hay que saber leer lo que el electorado nos ha dicho, y atender estas demandas de la gente», dijo Arévalo en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Habla de gestos «crueles» y decisiones «muy disparatadas» que ocurren dentro de la administración del presidente Javier Milei, pero que el centro del análisis del grupo de intendentes que se reunió en Concordia transitó por la realidad del Partido Justicialista (PJ), que se encamina a su renovación de autoridades. «Haber perdido en la provincia nos hace reflexionar. El dedo político no va más, debe terminarse, y darle oportunidad a los nuevos operadores políticos, a quienes se han puesto a disposición de la gente luego de haber sido elegidos o reelegidos por el voto popular, no por formar parte de una lista sábana, por ser pariente o por ser amigo», subrayó.

«Hay muchos intendentes que ponemos la cara todos los días frente al vecino en esta crisis. Esta situación nos hace querer ser protagonistas del PJ a nivel provincial», asegura el jefe comunal de San José de Feliciano. «Tenemos que dar un fuerte giro, porque es lo que la ciudadanía espera de nosotros», añade.

Luego, vuelve sobre ciertas decisiones de la administración Frigerio -jubilaciones «de privilegio», autos oficiales- y concluye en que «son cuestiones que nosotros estamos de acuerdo, que queremos proponer dentro del PJ. El acomodo a dedo no va más. Hay que privilegiar a aquellos que han estado trabajando fuertemente por el peronismo. Podemos humildemente ser protagonistas de un recambio en cuanto a valores en el Partido».

Descree del camino de la interna para renovar autoridades del PJ en marzo próximo, y propone dar un lugar de relevancia a «quienes hemos ganado las elecciones, porque somos los que damos la cara frente al vecino».

Aunque entiende que son más «espectáculo» que verdaderas políticas de cambio en la gestión, el intendente de Federal, Damián Arévalo (PJ), analiza los últimos anuncios del gobernador Rogelio Frigerio -limitar el uso de autos oficiales por parte de funcionarios, suprimir las «jubilaciones de privilegio»- entiende que son los mensajes que la gente «espera» de los dirigentes.

«No se solucionan los problemas económicos de la Provincia devolviendo los autos a la Policía, o sacando las jubilaciones de privilegio. Pero sí son ejemplos que debemos dar en este contexto. No se soluciona nada con sacar jubilaciones, pero en esta situación hoy la gente nos pide gestos de cambio», asegura.

Luego, vuelve al futuro del PJ. Sostiene: «La territorialidad es una cuestión importante para conducir el PJ, aun cuando tenga muchísimo respeto por los demás compañeros», señala.

Dijo Arévalo que en la reunión en Concordia de la mesa chica de los intendentes del PJ se analizó la situación derivada de la renuncia a su banca por parte del senador por Paraná Hugo Main (Frente Más para Entre Ríos) y su reemplazo por Claudia Silva, senadora suplente, esposa del exintendente de Paraná, Adán Bahl.

«Se analizó ese tema. Son cosas que enojan mucho a la gente. Son imágenes que el vecino no quiere de la política. La gente está en contra de la familiaridad, el acomodo, el arreglo, la `guarida`, como le dice el Gobernador, palabra que no me gusta. Son cosas que a la gente no le gusta. Debemos entender que no gusta. Nos ponemos a consideración del pueblo: si el pueblo nos vota, nos quedamos; si no nos vota, nos vamos. Estas cosas que han pasado no le gustan a la gente», postula.

Respecto de las críticas que generó la ocupación de una banca en la Cámara de Diputados por parte de Mariel Ávila, la esposa del exgobernador Gustavo Bordet, también fue crítico. «Esto tiene que ver con la colocación de los candidatos a dedo. En el PJ esto tiene que terminarse: por ser amigo del Gobernador, del presidente del Partido se ocupan lugares. Se trata de personas que nunca ganaron una elección. Esto el vecino lo ve», reseñó.

-¿Conoce la trayectoria política de Claudia Silva, la esposa del exintendente Bahl?

-No. Ni siquiera sabía que era suplente. A veces uno se queda con los titulares. A veces no miramos la lista completa. No nos dedicamos a ver quién es el suplente. Por ahí, nos sorprende. Creo que tenemos que terminar con el dedo. La gente lo exige, lo pide. Por algo perdimos las elecciones.