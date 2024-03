Troncoso cuestionó el paro docente

Compartir esta información

En una conferencia de prensa que brindó este viernes junto con la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, cuestionó con dureza a los docentes por el paro de 48 horas tras el fracaso de la negociación salarial.

“El diálogo es la herramienta de construcción política que caracteriza a este Gobierno y, por sobre todas las cosas, al gobernador”, resaltó el funcionario en relación a las 48 horas de paro que cumplieron entre jueves y viernes los docentes afiliados a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

Troncoso aseguró que en el Gobierno están “convencidos de que ese es el camino” y que no están dispuestos “a desestimar el diálogo”.

“El diálogo con la conducción de Agmer y con todos los sindicatos es muy bueno. No vamos a dejar de creer en eso aún si nos toca predicar en soledad, haciendo un culto del diálogo, porque es por ahí de donde se sale de los conflictos”, señaló.

En otro tramo de la conferencia, el ministro cuestionó fuertemente la decisión del sindicato docente mayoritario de realizar un paro de 48 horas: “Creo que no estamos en un momento para echarle leña al fuego, la necesidad de paz social no es una necesidad del gobierno, es una necesidad de todos. Por eso nos cuesta entender el paro, porque este Gobierno ha hecho todo lo que se encuentra al alcance de la mano y lo posible para cumplir con los trabajadores docentes y para que tengamos a los chicos en las aulas, porque estas medidas de fuerza impactan sobre los sectores que menos tienen”, cuestionó Troncoso que advirtió: “Cuando el chico no va a la escuela en un contexto de casi 60% de pobreza nacional, hay chicos que no se educan y hay chicos que no comen”.

Si bien aseguró que el Gobierno provincial “reconoce conquistas y luchas del campo nacional y popular”, sostuvo que “cuando las luchas del campo popular impactan precisamente sobre los sectores populares vamos a estar en la vereda de enfrente” y, en ese marco defendió la decisión del Gobierno descontar los días de paro. “No se puede comprometer una a pagar lo que no se tiene. Es sentido común. No te puedo dar lo que no tengo”, concluyó en referencia a la propuesta salarial presentada y sostenida por el poder Ejecutivo.