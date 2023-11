Sin autoridades de Uader, Bordet inauguró el campus de Uader

Compartir esta información

3 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO

El gobernador Gustavo Bordet dejó inaugurado este lunes un sector del futuro Campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en la zona sur de Paraná, sobre calle General Espejo. El dato llamativo es que al acto no asistió ni el rector Luciano Filupuzzi ni ninguno de los cuatro decanos: Carlos Cuenca, de Ciencias de la Gestión; Aníbal Sattler, de Ciencias de la Vida y la Salud; María Gracia Benedetti, de Humanidades; y Daniela Dans, de Ciencia y Tecnología.

El edificio que este lunes inauguró el Gobernador es apenas la mitad de un tercio de las necesidades edilicias que tiene Uader: sin creación de la Universidad Nacional Juan L. Ortiz, que absorbería una de las cuatro facultades, Humanidades, son 21 mil los estudiantes que cursan alguna carrera en Paraná. La parte del Campus inaugurado son 14 aulas para menos de 800 alumnos. «La obra no está terminada. No está entregada por la empresa. Por eso no fue nadie de la Universidad», dijeron desde Uader. «Y es un 16% de lo que se necesita para todos los estudiantes de Paraná», añadieron.

Antes del acto de inauguración, el rector Luciano Filipuzzi hizo declaraciones a Radio Plaza 94.7 y dijo que a la Uader «le falta prácticamente todo, sobre todo en materia de infraestructura. Son cantidad de años en los cuales se avanzó en cantidad de situaciones que tienen que ver con lo académico, los programas, lo curricular, pero en materia edilicia, que es lo que siempre pongo como fundamental, Uader está aún en pañales. Hoy en Paraná tenemos 21.000 estudiantes que van de una escuela a la otra, deambulando para poder tener clases y eso es incompatible con una Universidad que se piense como tal. Tenemos carreras que acreditan, que tienen requisitos específicos muy complicados y que entre las cosas que se solicitan y que se vienen pateando y que algún día no se van a acreditar, es el edificio propio. Y esta situación ya tiene 23 años. Esto es solo respecto de lo edilicio que hoy es el problema fundamental, y esto sucede en toda la provincia, en las 17 localidades donde estamos distribuidos tenemos el mismo problema”, explicó.

En ese marco de las falencias, puntualizó que “también tenemos que pensar en un sistema donde se pueda avanzar hacia una autonomía real de la Universidad, donde se pueda utilizar el presupuesto como hacen las otras Universidades, donde se le va dando un porcentaje por mes y la Universidad lo utiliza de la manera en que considera conveniente, y no como hoy que parece un organismo descentralizado de la provincia lo cual complica muchísimo la investigación, la extensión y demás”.

Ejemplificó que “para hacer un proyecto de investigación en los sistemas de las Universidades nacionales tienen su propia reglamentación de cómo se rinden, mientras nosotros vamos dentro de la ley de administración financiera lo que implica que un investigador tiene que estar haciendo procedimientos de compra que hoy hacen inviable que se pueda llevar adelante un proyecto de investigación con fondos provinciales, y que un investigador esté en condiciones de rendirlo por todos los requisitos de la Contaduría, del Tribunal, que hacen inviable la aplicabilidad, porque nunca se pensó en eso”.

No obstante, en la casa de estudios admitieron que recibieron la invitación oficial. «Nos llegó tres horas antes del acto», apuntaron.

“Estamos dando un gran paso. Lo hicimos con fondos provinciales, en un gran esfuerzo, porque entendemos que la universidad pública debe sostenerse”, dijo el Gobernador, que estuvo acompañado por la ministra de Gobierno e intendenta electa de Paraná, Rosario Romero; el ministro de Planeamiento, infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; el diputado nacional Marcelo Casaretto; y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila.