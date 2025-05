SALTO GRANDE. LA LUCHA SE RETOMA

Este 14 de Mayo se cumplieron 30 años de una histórica movilización al pie de la represa de Salto Grande para evitar la embestida privatizadora del gobierno nacional encabezado por el entonces presidente Menem y sus acólitos. La decisión se tomó en función de la labor militante de los Consejos Deliberantes de la región de Salto Grande. Previamente se había realizado un Plebiscito, institución esta habilitada por la reformada constitución del año 94, que arrojó como dato relevante el retroceso del gobierno nacional que evidentemente tenía todo preparado para ejecutar la operación que tenía como objetivo final en una verdadera orgía de privatizaciones del Estado, entregar por dos monedas a una de las represas que aportan un 8% al interconectado eléctrico del país y depositarla en las manos de los amigos del poder que en materia energética lo encarnaba el Secretario de energía Bastos de la nación.

Es decir, más o menos dormir con el enemigo. Evitar la privatización de Salto Grande cuando había un gobierno que lo había hecho con las llamadas “joyas de la abuela” (Ferrocarriles, Aerolíneas, YPF, entre otras tantas) no era fácil ni sencillo por cuanto había voraces intereses esperando hacer “pingues” negocios por “chauchas” y moneditas con empresas de los argentinos y en algunos casos sumamente estratégicos para un Estado moderno que en cualquier país del mundo ni siquiera cabría en el pensamiento del más enconado “liberaloide”. Los Consejos deliberantes de la región, Concordia, Federación, Monte Caseros y otras localidades fueron los encargados de la convocatoria y el HCD de nuestra ciudad de Concordia fue el encargado en una elección de medio término de llevar adelante el plebiscito por un SI o un NO a la privatización de Salto Grande. El resultado fue terminante con un 95% a favor del NO a la privatización pretendida por los amigos del poder y aunque no era “vinculante” sirvió para la iniciativa que culminó con una multitudinaria movilización al pie de la represa que, a mí entender, ayudó a evitar la privatización que parecía eminente.

Hoy, los tiempos de cambio nos llevan a sospechar que se avecinan tiempos parecidos a los ya vividos por la sociedad argentina, motivo por el cual y a iniciativa del SIATRASAG, gremio que nuclea los trabajadores de Salto Grande, se llevó a cabo anoche una charla homenaje con motivo de cumplirse 30 años de aquella gesta y la interacción entre los presentes en la Biblioteca Rivadavia de la “ciudad jardín” se sacó como conclusión que se debería estar atentos a los acontecimientos ya que el derrotero del gobierno nacional nos hace sospechar de la existencia de oscuras intenciones privatistas, una vez más.

Ante ello y con el aporte de varios ciudadanos presentes en el acto, además de alertar sobre esto llegaron a la conclusión que había que trasladar la historia a los más jóvenes, destaco que había varios estudiantes presente, para que junto a los mayores sean quienes “tomen la posta” para ponerse nuevamente de pie como en 1995 y eviten un nuevo intento de privatización de la “vaca lechera” de Salto Grande. La marcha de los acontecimientos, seguramente irá dando las coordenadas a seguir para evitar lo que por ahora es solamente una sospecha, pero que como dice el dicho popular “el que se quema con leche, ve una vaca y se espanta”.

Colaboracion : Juan Jose Cornu