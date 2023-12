Reversión de Ganancias: en silencio, gobernadores de JxC prenden velas

Compartir esta información

La decena de mandatarios aguarda el detalle del ajuste, pero con sus propias motosierras, están más tranquilos que sus pares del PJ. Los roles de Francos y Caputo para lo que se viene.

Pasadas las primeras 24 horas del ajuste anunciado por Toto Caputo, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) mantienen su estrategia de “esperar y ver” hasta que desde el Ministerio de Economía o de la Casa Rosada salga la letra chica de los recortes y de la suba de impuestos. De acuerdo a lo que pudo reconstruir Letra P, la decena de mandatarios ven con buenos ojos la revisión de la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, ya que es un tributo coparticipable.

“Faltan precisiones, hasta que no se adopten medidas concretas no se opina”, le dijo a este portal un gobernador de la UCR. Esa frase es repite como un mantra por los nueve restantes. Cada uno de ellos optó por rechazar cualquier invitación a integrar la administración de Javier Milei, y se posicionaron como una “oposición” no irracional, como creen que actuará el peronismo. Esa máxima se mantiene inalterable.

A diferencia de sus pares del PJ, los gobernadores de JxC no recibieron Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) de forma constante, por lo que su suspensión no les representa un gran impacto en las arcas provinciales. Lo mismo pronostican, calculadora en mano, con la obra pública. “Los que ya estaban en funciones tienen las cuentas ordenadas y los que le ganaron al peronismo ya anunciaron ajustes”, agregó un mandatario provincial del PRO.

Los gobernadores que ya ajustan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció el martes un recorte del 30% de los cargos públicos a la par de la anulación de los nombramientos de los últimos seis meses en el Estado. Su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue en el mismo sentido al prometer una baja “histórica” de los gastos y reducir al 50% las erogaciones políticas en la provincia. Ignacio Torres, mandatario de Chubut, también se sumó a la revisión de las cuentas y vaticinó el despido de los “ñoquis” de la administración pública.

“El dinero que se va en amiguismos, en acomodos y en sueldos de ñoquis es plata que no llega a los sectores más vulnerables de la provincia; es plata que no se invierte en Educación, en Salud, en Seguridad; es plata que no llega a los vecinos que necesitan de un Estado presente; es plata que les roban del bolsillo a los chubutenses”, afirmó Torres. En San Luis, el gobernador Claudio Poggi también aplicó motosierra y anunció el recorte del 40% de los cargos públicos. “Seiscientos puestos menos permiten construir 300 viviendas más por año”, explicaron desde la administración provincial. El chaqueño Leandro Zdero completa el listado de mandatarios que derrotaron al peronismo y harán de la “austeridad” un lema.

El ministro de Interior, Guillermo Francos, tiene claro el panorama de los gobernadores de JxC por lo ya tiene en agenda una serie de reuniones con cada uno de ellos para empezar con el poroteo en el Congreso para poder dar marcha atrás con la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias. De conseguir esa victoria, el Gobierno desactivaría un conflicto en el que no tiene socios ya que el peronismo, la UCR, el PRO y los partidos provinciales están en la vereda de enfrente, algo que quedó en evidencia con la foto que se tomaron con el exministro Sergio Massa antes del recambio de autoridades en la Casa Rosada.

Las negociaciones con Francos y Caputo

Independientemente de la relación con Francos, los gobernadores de JxC saben que la discusión incluirá a Caputo que se quedó con el traspaso de fondos a la provincias con la modificación a la ley de ministerios. Como contó este portal, los mandatarios tienen un vinculo fluido y que se afianza con el tiempo con Francos, pero no quitan de su horizonte al ministerio de Economía.

En los próximos días, a medida que se conozca la letra chica del ajuste que anunció la Casa Rosada, empezarán a escucharse las primeras voces de parte de los gobernadores. De ahí se desprenderán dos grupos: los que se pongan al frente y los que deleguen en uno de los funcionarios de su gabinete. En Santa Fe, por ejemplo, se espera una conferencia de prensa, sin día u horario confirmado aún, del ministro de Economía provincial, Pablo Olivares.