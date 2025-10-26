Resultados provisionales de las elecciones legislativas 2025 en Entre Ríos

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas en la provincia, los primeros resultados de las elecciones legislativas muestran un predominio de la Alianza La Libertad Avanza, que lidera en la mayoría de los departamentos, seguida por Fuerza Entre Ríos. Los porcentajes reflejan un escrutinio avanzado, aunque aún no son definitivos.
Resumen por departamento (escrutado aproximado):
Colón (98,88% escrutado): La Libertad Avanza 52,53% | Fuerza Entre Ríos 34,80% | Ahora 503 4,34%
Concordia (94,70%): La Libertad Avanza 48,56% | Fuerza Entre Ríos 38,61% | Ahora 503 4,10%
Diamante (90,56%): La Libertad Avanza 62,27% | Fuerza Entre Ríos 29,90% | Partido Socialista 2,22%
Federación (97,22%): La Libertad Avanza 57,06% | Fuerza Entre Ríos 32,79% | Ahora 503 2,95%
Federal (88,87%): La Libertad Avanza 42,52% | Fuerza Entre Ríos 41,89% | Unión Popular Federal 6,68%
Feliciano (97,48%): Fuerza Entre Ríos 53,99% | La Libertad Avanza 37,90% | Partido Socialista 2,55%
Gualeguay (98,50%): La Libertad Avanza 54,73% | Fuerza Entre Ríos 26,65% | Ahora 503 10,62%
Gualeguaychú (92,67%): La Libertad Avanza 54,95% | Fuerza Entre Ríos 33,37% | Partido Socialista 2,96%
Islas del Ibicuy (94,75%): Fuerza Entre Ríos 46,73% | La Libertad Avanza 44,93% | Ahora 503 2,19%
La Paz (95,49%): La Libertad Avanza 43,87% | Fuerza Entre Ríos 39,15% | Ahora 503 8,50%
Nogoyá (98,99%): La Libertad Avanza 54,78% | Fuerza Entre Ríos 34,77% | Partido Socialista 3,25%
Paraná (94,39%): La Libertad Avanza 54,65% | Fuerza Entre Ríos 31,97% | Partido Socialista 4,39%
San Salvador (98,44%): La Libertad Avanza 56,38% | Fuerza Entre Ríos 31,90% | Partido Socialista 4,15%
Tala (100%): La Libertad Avanza 53,02% | Fuerza Entre Ríos 38,60% | Partido Socialista 2,39%
Uruguay (95,12%): La Libertad Avanza 52,91% | Fuerza Entre Ríos 34,86% | Ahora 503 3,36%
Victoria (96,44%): La Libertad Avanza 55,42% | Fuerza Entre Ríos 28,46% | Partido Socialista 8,68%
Villaguay (92,35%): La Libertad Avanza 51,99% | Fuerza Entre Ríos 37,81% | Partido Socialista 3,18%
Conclusión:
La Alianza La Libertad Avanza se posiciona como la fuerza más votada en Entre Ríos, logrando la mayoría en casi todos los departamentos, mientras que Fuerza Entre Ríos obtiene un buen desempeño en Feliciano e Islas del Ibicuy, donde lidera. Los resultados definitivos dependerán del cierre total del escrutinio y la revisión de posibles impugnaciones.