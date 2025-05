Rechazan pedido de Kueider para ser investigado por Arroyo Salgado y no en la provincia

El exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider quiere ser investigado en Argentina solo por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pese a haberla descalificado. Su defensa presentó un recurso de apelación para que la Justicia provincial declare la incompetencia en la investigación por enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal de Concordia, José Arias. Pero el juez Maximiliano Larocca Rees lo rechazó este jueves, en la resolución a la que accedió ANÁLISIS.

El planteo de incompetencia de la justicia entrerriana para que la unificación de la investigación esté en la provincia de Buenos Aires había sido planteado el año pasado por el abogado defensor de Kueider, Carlos María Conti. Luego, llegó también al Juzgado de Garantías de Concordia el mismo reclamo de la jueza Arroyo Salgado. Ambos fueron rechazados en marzo de este año. Contra esta respuesta, Conti presentó un recurso ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia.

Conti sostuvo que el hecho de que se tramiten dos causas diferentes por el mismo delito contra Kueider “provoca un estado de vulneración del derecho de defensa, toda vez que, al no remitirse este caso a la justicia federal se permite la tramitación en simultáneo de dos casos idénticos, violándose la prohibición de doble juzgamiento”.

El abogado cuestionó que el juez que dictó aquella resolución respondió el pedido de la jueza federal, pero no hizo mención a su planteo. “Allí está el primer agravio que tiene que ver con el derecho de defensa en juicio, ya que allí no tiene en cuenta ni siquiera menciona el planteo efectuado por esa defensa para fundar el pedido de inhibitoria, ello conspira con el debido derecho de defensa en juicio, ya que obvia contestar lo que una de las partes del juicio ha planteado, considerándolo a ello como una falta de respeto para dicha parte”, refiere el reciente fallo al mencionar los fundamentos de Conti.

“El otro agravio tiene que ver con la doble persecución penal -agregó-, indicando que se investiga en la justicia federal y en la justicia ordinaria provincial por la misma causa a Kueider, indicando que dos tribunales lo persiguen por la misma causa, se trata de los mismos delitos, existe identidad de la persona y del objeto”.

El fiscal Arias pidió el rechazo de la apelación, debido a que la misma defensa “habría consentido todos los actos, tampoco habría planteado oportunamente los recursos que tenía a su alcance si es que alguna cuestión le causaba gravamen, y en relación a la situación del doble juzgamiento entiende que ello no es tal, toda vez que lo que aquí se estaría investigando tiene que ver por hechos que habría cometido el imputado Kueider mientras era funcionario municipal y/o provincial, no cuando éste era funcionario nacional, por lo que la competencia Federal debe ser rechazada”.

Al momento de resolver, Larocca Rees consideró que “si bien existió omisión en este punto por parte del magistrado, que no era otra cosa que la remisión de la causa a la justicia federal, al haber rechazado tal situación el Juez en virtud de no compartir los argumentos de la justicia federal que eran al mismo tiempo los mismos que los que pretendía la defensa, la cuestión en definitiva fue contestada y resuelta, por lo tanto no corresponde atender esta primer cuestión”.

Pero además, el vocal entiende que la defensa no pudo demostrar aquello que denuncia: “No ha logrado acreditar que en la justicia Federal se esté investigando a su defendido por los mismos hechos que se investigan en la Unidad Fiscal de Concordia”.

Y lo explicó en base a que “los supuestos elementos indiciarios cargosos contra Kueider en aquella causa tiene que ver con una participación de éste que habría comenzado cuando interviene como representante de las acciones pertenecientes a la Provincia de Entre Ríos en la empresa ENERSA, hecho éste que habría sido autorizado a finales del mes de abril de 2019, que como consecuencia de dicha habilitación de la asamblea de este organismo para asistir y votar, habría “favorecido” en la actividad criminal de la empresa Securitas”.

“Entonces -agregó-, los supuestos hechos en donde existiría participación de Kueider en concreto en aquella causa, serían luego de adquirir su condición legitimante para asistir y votar como representante del gobierno entrerriano en ENERSA (29/04/2019) y no antes”.

Luego, ahondó en torno al argumento que del fiscal: “Si analizamos el objeto procesal de la causa penal en trámite por ante la UFI Concordia, esta se ciñe estrictamente a períodos anteriores, en donde Kueider era concejal de Concordia, luego funcionario de la Municipalidad de Concordia, y finalmente como Secretario de la Gobernación de la Provincia, que en su conjunto abarcarían los años 1999 a 2019”.

Por ello, Larocca Rees concluyó que “se corre seriamente el riesgo de declarar la incompetencia por hechos que nada tendrían que ver con lo que se investiga en la justicia Federal, no surgiendo al menos en esta instancia, ninguna conexidad objetiva ni subjetiva como se pretende”.

Cabe recordar que, la semana pasada, en una entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), Kueider calificó la causa que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado en su contra como “un chiste” comparado con la causa de Paraguay. Afirmó que la justicia de San Isidro lo vincula a un asunto con el que no tiene “absolutamente nada que ver” y denunció la invención de una “asociación ilícita agarrada totalmente de los pelos”. Consideró que el lavado de activos se basa en datos “irrisorios” e “incomprensibles” y advirtió que sufre un “daño irreparable” causado por el accionar de la justicia de San Isidro, que ha sido “muy potenciada”.