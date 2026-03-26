Receta de pionono relleno de palmitos, rápida y fácil
Una opción deliciosa y práctica que rescata los sabores de la cocina argentina, perfecta para compartir en reuniones familiares o con amigos, destacando por su frescura, textura suave y la versatilidad de sus ingredientes en cualquier ocasión festiva
Un bocado clásico argentino, ideal para cualquier mesa de festejo. El pionono relleno de palmitos es sinónimo de verano, reuniones familiares y picadas con amigos en todo el país.
Esta preparación, reconocida por su suave textura y por evocar recuerdos de cumpleaños, fiestas de fin de año y meriendas compartidas, se instaló como infaltable en las celebraciones de la cocina argentina moderna.
Se prefiere por ser rápido de preparar, rendidor y siempre presentado de forma atractiva. Los palmitos, que fueron un producto valorado especialmente entre los consumidores argentinos durante la década de los 80 y 90 por su relevancia cultural y social, aportan un matiz característico que distingue a esta receta en las mesas festivas.
Esta preparación, reconocida por su suave textura y por evocar recuerdos de cumpleaños, fiestas de fin de año y meriendas compartidas, se instaló como infaltable en las celebraciones de la cocina argentina moderna.
Se prefiere por ser rápido de preparar, rendidor y siempre presentado de forma atractiva. Los palmitos, que fueron un producto valorado especialmente entre los consumidores argentinos durante la década de los 80 y 90 por su relevancia cultural y social, aportan un matiz característico que distingue a esta receta en las mesas festivas.
Receta de pionono relleno de palmitos de cocina argentina
El relleno combina palmitos, jamón, queso, vegetales frescos y mayonesa, otorgando un sabor suave y textura cremosa al plato (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pionono relleno de palmitos consiste en un arrollado elaborado a base de un bizcocho esponjoso y fino, típico de la pastelería argentina salada, untado con una mezcla cremosa cuyo centro es el sabor de los palmitos combinados con mayonesa, vegetales frescos, jamón y queso. Esta preparación se monta en pocos minutos y suele servirse bien fría, cortada en rodajas que conservan su forma y sabor durante todo el evento.
Esta receta permite mucha versatilidad: puede acompañarse con ensaladas, formar parte de una mesa de fiambres o funcionar como entrada principal refrigerada en una comida compartida. Por eso, su vigencia en las reuniones familiares o de amigos no disminuye con los años.
Tiempo de preparación, conservación y porciones
La preparación total lleva aproximadamente 20 minutos: 15 minutos de elaboración y un mínimo de 5 minutos de reposo en heladera antes de cortar y servir. Una vez listo, este arrollado se puede conservar en la heladera, bien envuelto en film, hasta dos días. No se recomienda congelarlo, ya que la textura del pionono y los palmitos se modifica de manera irreversible debido a la humedad y el frío.La receta de pionono de palmitos se destaca por su rapidez de preparación y su presentación vistosa en mesas festivas (Imagen Ilustrativa Infobae)
En cuanto al rendimiento, esta receta rinde entre ocho y diez porciones (rodajas gruesas), ideal para compartir en una comida distendida o como parte de una mesa refrescante más abundante.
Ingredientes
- 1 pionono salado (puede ser comprado o preparado en casa)
- 1 lata de palmitos (400 g)
- 200 g de jamón cocido
- 150 g de queso cremoso tipo barra
- 200 g de mayonesa
- 2 cucharadas de crema de leche
- 1 tomate grande
- 1 morrón rojo chico
- Sal y pimienta a gusto
- 1 puñado de hojas de lechuga (opcional)
- Jugo de ½ limón
Cómo hacer pionono relleno de palmitos, paso a paso
El pionono de palmitos aporta versatilidad, ya que puede servirse como entrada fría, en picadas o acompañado de ensaladas variadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
- Escurrir los palmitos y cortarlos en rodajas finas. Es esencial secarlos bien para que no humedezcan la mezcla final.
- Picar el jamón cocido, el queso y el morrón rojo en cubos pequeños para lograr una textura homogénea.
- Cortar el tomate en cubos chicos, retirando el exceso de líquido y las semillas para evitar que la mezcla quede aguada.
- En un bol grande, mezclar los palmitos, jamón, queso, morrón y tomate con la mayonesa y la crema de leche. Añadir jugo de ½ limón, sal y pimienta a gusto, y unir hasta obtener una mezcla pareja.
- Desenrollar cuidadosamente el pionono sobre un repasador limpio y húmedo para evitar que la masa se quiebre durante el proceso.
- Distribuir la mezcla a lo largo de toda la superficie del pionono, dejando unos dos centímetros libres en uno de los bordes para facilitar luego el cierre.
- Para quienes desean sumar variedad, se pueden agregar hojas de lechuga cortadas en tiras finas.
- Enrollar con cuidado desde el borde opuesto al reservado, apretando suavemente para asegurar que quede uniforme. No presionar demasiado para evitar que se rompa la masa.
- Envolver el rollo armado en film plástico y llevar a la heladera por al menos cinco minutos, lo cual ayuda a que el relleno tome cuerpo y sea más fácil de cortar.
- Cortar en rodajas gruesas utilizando un cuchillo filoso y servir frío.
Información nutricional por porción
En los años 80 y 90, los palmitos se convirtieron en un ingrediente valorado en la gastronomía argentina y mantienen su vigencia en esta receta (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada porción (considerando entre ocho y diez cortes) aporta un valor energético aproximado de 220 kcal, con 15 g de grasas, 14 g de carbohidratos y 7 g de proteínas. Estos valores son orientativos y pueden variar según los ingredientes seleccionados, las marcas y el tamaño final de cada rodaja.
El pionono relleno de palmitos, en definitiva, se mantiene como uno de los platos más representativos de la cocina de celebraciones argentinas, conquistando a familias y amigos, y siendo elegido por su practicidad, sabor y la facilidad con que reúne a quienes comparten una mesa exquisita.